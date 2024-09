Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een bril of lenzen nodig? Dit zijn de vijf signalen

Zie jij de wereld nog wel scherp? Wellicht mis je zo nu en dan een afslag omdat je de letters op de verkeersborden niet goed kunt lezen, of heb je wat vaker hoofdpijn. Het dringt dan misschien nog niet helemaal tot je door, maar bepaalde klachten kunnen erop wijzen dat je écht een bril of lenzen nodig hebt. Dit zijn de vijf signalen:

1. Heb jij regelmatig hoofdpijn na een lange dag?

Alweer last van een kloppende of zeurende pijn in je hoofd na een lange dag focussen op het werk? Er bestaat een kans dat je niet optimaal ziet. Wanneer je zicht minder is, hoe minimaal ook, moet je bij het kijken extra inspanning leveren. Misschien knijp je ongemerkt je ogen wel samen, om op die manier beter te zien. De gespannen spieren kunnen dan de oorzaak van jouw hoofdpijn zijn.

Wist je trouwens dat er oefeningen zijn om gespannen ogen wat rust te gunnen? Houd je hoofd stil en kijk vervolgens zonder te bewegen en zo ver als je kunt van links naar rechts. Herhaal dit tien keer. Lucht dat niet op?

Je kunt deze klacht zelfs ervaren als je al een bril of lenzen draagt, maar deze niet de juiste sterkte hebben. Het is daarom belangrijk om in ieder geval elke twee jaar een oogmeting te plannen bij de opticien. Zo weet je zeker dat je sterkte nog juist is.

2. Zie jij de blaadjes aan de bomen nog wel goed?

Wazig zien is een van de meest voorkomende symptomen die mensen met een verminderd zicht ervaren, volgens Pearle Opticiens. Je merkt het zelf misschien niet direct op, omdat het heel geleidelijk gaat. Zie jij de blaadjes aan de bomen nog goed? En herken je op straat de gezichten van bekenden nog in het voorbijgaan? Dan is er wellicht niet zoveel aan de hand. Maar mocht je nu denken ‘verrek, dit slaat niet op mij’, dan is het slim om een bezoekje aan de opticien te brengen.

3. Dansen de letters als je leest?

Na een lange dag even je (klein)dochter of -zoon voorlezen? Wel zo fijn als de letters op het papier dan niet spreekwoordelijk dansen. Waar mensen met een minsterkte (bijziend) vaak moeite hebben met de ondertiteling op tv, ervaren personen met een plussterkte (verziend) problemen met de letters op het scherm van hun telefoon of iPad. Heb jij moeite met het lezen van dit bericht?

Zichtklachten bij lezen kunnen voor lichamelijke klachten zorgen. De kans dat je met regelmaat in een verkeerde houding zit, is groot! Om een tekst te kunnen lezen, wring jij jezelf in allerlei bochten. Je buigt teveel naar het beeldscherm toe of zit te ver naar achteren om de tekst toch in je op te nemen. Op die manier kun je rug- en nekklachten oplopen.

4. Tranen je ogen na het turen op een beeldscherm?

Na het turen op een beeldscherm last van brandende ogen? Dan kan het zijn dat je ogen te hard moeten werken om scherp te stellen. Dit resulteert dan weer in oogspanning en dat gaat vaak samen met een branderig gevoel in de ogen. Deze klacht kan ook optreden als de sterkte van je bril of lenzen niet up-to-date is.

Geen verdriet, maar toch tranende ogen? Dit kan een signaal zijn van overmatige inspanning en vermoeidheid van de ogen. Je ogen proberen je slechtere zicht te herstellen en continu scherp te stellen, met overmatige productie van tranen als gevolg.

Eetpauzes? Volkomen normaal. Maar met een pauze van het beeldscherm houden we meestal minder rekening. Toch is het belangrijk regelmatig een rustmomentje in te bouwen. Pas daarom de 20-20-2-regel toe: na 20 minuten schermtijd 20 seconden in de verte kijken én elke dag 2 uur naar buiten.

5. Zie jij nauwelijks diepte in het donker?

Misschien herken jij je niet in al het bovenstaande, maar merk je wel op dat je in het donker wat minder (diepte) ziet. Eigenlijk heeft ieder oog wel tijd nodig om te wennen als het plots duister wordt, maar bij mensen die na een tijdje geen verbetering zien, kan er sprake zijn van nachtblindheid. Gevaarlijke situaties tijdens het autorijden of navigeren in de duisternis minimaliseren? Gelukkig bestaat er een oplossing waarmee je als de avond valt, toch beter kunt zien: de nachtbril! Speciale nightview glazen, zoals die in de nachtbrillen van Pearle, kunnen verblinding in het donker tot wel 56% verminderen.

Bij Pearle Opticiens zorgen we voor maatwerk voor je ogen. Zo houden we alle ogen graag scherp en gezond. Met meer dan 360 winkels zijn onze experts altijd bij jou in de buurt. Kom nu langs voor een vrijblijvende oogmeting en maak hier een afspraak.

