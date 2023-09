Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziekte op de werkvloer: tips hoe ermee om te gaan én hoe je het zo veel mogelijk kunt beperken

Het komt helaas vaak voor, ziekte op de werkvloer. Ook in jouw organisatie kan het voorkomen dat er personeel uitvalt wegens ziekte. Dat kan een paar dagen zijn, maar een werknemer kan natuurlijk ook langdurig ziek zijn. Als organisatie kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Want hoe kun je er voor jouw personeel zijn en hoe zorg je ervoor dat jouw personeel weer gauw aan de bak kan gaan? Of nog beter: hoe zorg je ervoor dat het verzuim op de werkvloer zo veel mogelijk wordt beperkt?

Gelukkig hoef je er als organisatie niet alleen voor te staan. We leggen je meer uit over hoe om te gaan met ziekte op de werkvloer en welke tips je kunnen helpen om ziekteverzuim zo veel mogelijk te beperken.

Deze punten kunnen je helpen om te gaan met ziekte op de werkvloer

Geen een organisatie zit er natuurlijk op te wachten: personeel dat ziek is. Toch is het in dit soort situaties belangrijk om hier op de juiste manier mee om te gaan. Daarom staan hieronder een aantal punten voor je opgesomd hoe je kunt omgaan met ziekte op de werkvloer.

Laat de werknemer zo veel mogelijk met rust

Als een werknemer ziek is, moet je dan op ziekenbezoek, moet je de werknemer nog betrekken bij het werk of kun je de werknemer maar beter met rust laten? Als werkgever kan deze vraag nogal lastig te beantwoorden zijn, want dit verschilt natuurlijk ook per persoon. Toch komt uit dit onderzoek ziekteverzuim het een en ander naar voren: zo kun je bijvoorbeeld lezen dat een groot deel van de onderzochte groep liever met rust gelaten wil worden in tijden van ziekte.

Toon begrip

Een werknemer meldt zich ziek met een reden en het is belangrijk om deze reden serieus te nemen. In dit soort situaties is het goed om begrip te tonen naar de zieke werknemer en erover te praten. Probeer ook te denken in oplossingen en luister naar de wensen van de werknemer, bijvoorbeeld wanneer de zieke werknemer heeft aangegeven om wat minder te werken dan voorheen. Houd er natuurlijk ook rekening mee dat de werknemer niet de reden hoeft te vertellen waarom hij of zij zich ziek meldt: ook in dat geval is het belangrijk om begrip te tonen.

Informeer collega’s

Als een van de werknemers (langdurig) ziek is, is het belangrijk om ook de rest van de collega’s hierover te informeren. Je kunt overleggen met de zieke werknemer of hij of zij dat liever zelf wil doen, of dat een leidinggevende die taak op zich mag nemen.

Schakel hulp in van buitenaf

Als je als organisatie te maken hebt met ziekte op de werkvloer, is het goed om te weten dat je er als organisatie niet alleen voor hoeft te staan. Ook als het gaat om het praktische aspect dat komt kijken bij ziekte op de werkvloer, zoals de re-integratie van de werknemer of de uitkering van een Ziektewet. Je kunt in deze gevallen ook hulp van buitenaf zoeken. Dit kan een aantal voordelen opleveren, die we hieronder voor je opsommen.

Met hulp van buitenaf, denk bijvoorbeeld aan professionals met ervaring omtrent ziekteverzuim, hoef je je hier als organisatie niet meer druk om te maken. Zo’n organisatie vangt de (ex-)werknemer namelijk op en zo weet je dat hij of zij in goede handen is en op de juiste manier wordt ondersteund. Hierdoor kun jij je blijven focussen op de dagelijkse werkzaamheden.

Met hulp van buitenaf zorg je ervoor dat zieke werknemers via de juiste weg weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Dit heeft voordelen voor zowel de werknemer als voor de werkgever.

Tips om verzuim zo veel mogelijk te beperken

Bij verzuim op de werkvloer wil je natuurlijk zo snel mogelijk een oplossing zien te vinden, zodat jouw werknemers weer gauw aan het werk kunnen. Naast dat je hulp kunt inschakelen van een organisatie met kennis op dit gebied, kun je als organisatie ook het een en ander doen om verzuim zo veel mogelijk te beperken.

Allereerst is het goed om de tekenen te herkennen dat een medewerker ergens mee zit. Denk aan veranderend gedrag, zoals stress. Ook kan een medewerker snel afgeleid zijn, geen plezier meer hebben in het werk of minder concentratie hebben dan voorheen. Als je een van deze tekenen ziet, is het belangrijk om een gesprek aan te gaan met diegene en te achterhalen waar dit vandaan komt.

Ook is het belangrijk om te luisteren naar de wensen van de werknemer. Een werknemer moet namelijk wel voldoening halen uit de werkzaamheden en de werkzaamheden met plezier kunnen oppakken. Zo creëer je werkplezier.

Zorg voor een veilige werkomgeving. Ziekteverzuim kan bijvoorbeeld ook ontstaan als het onveilig is op de werkvloer: denk aan een trap zonder trapleuning, of machines die niet regelmatig worden gekeurd.

