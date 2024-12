Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening: ‘In 2025 wil ik minimaal 500 euro per maand gaan sparen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 34-jarige Pascalle, die in het nieuwe jaar het goede voornemen heeft om minimaal 500 euro per maand te sparen.

Naam: Pascalle (34)

Beroep: vormgever

Netto maandsalaris: 2000 euro

Woonsituatie: koopwoning, samenwonend

De Spaarrekening van Pascalle

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Nu staat er 2000 euro op, maar dat is niet heel ‘steady’ spaargeld.”

Wat bedoel je daarmee?

„Ik ben zelfstandig ondernemer en alles wat er aan opdrachten binnenkomt, wordt uitbetaald op mijn zakelijke rekening. Vervolgens maak ik maandelijks zo’n 2000 euro over naar mijn privérekening, mijn salaris voor vaste lasten en privéuitgaven. De rest blijft op de zakelijke rekening staan. Het is daardoor een beetje ‘blurry’ wat ik daadwerkelijk aan spaargeld heb. Voor jouw beeldvorming: er staat nu 19.000 euro op mijn zakelijke rekening, maar 17.000 is bedoeld voor de belastingdienst. Dat betekent dat er 2000 euro over is voor mezelf, dus je zou het spaargeld kunnen noemen. Alleen: volgende week worden mijn vaste lasten weer afgeschreven, dus daar gaat die 2000 euro heen. Betekent dus dat ik dan op 0 sta qua reserves.”

Dat is niet veel spaargeld, nee.

„Ik ben het afgelopen jaar langdurig ziek geweest en heb geteerd op mijn spaargeld. Er stond dus eerst wel meer op, maar er kwam geen geld binnen – ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering – en ik moest mijn vaste lasten wel betalen, dus alles wat ik heb ‘gespaard’, is helaas voor mijn vrienden van de Belastingdienst.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik ben er niet blij mee, natuurlijk. Maar als je je bedenkt dat ik begin dit jaar zo’n 4000 euro in de min stond, omdat ik óók nog belasting moest betalen over voorgaand jaar, ben ik blij dat ik nu balanceer op die nullijn en zelfs iets erboven. Ik had nog wel meer willen sparen overigens, maar het is niet normaal hoe duur het leven is. In januari begint het gedonder al met die WOZ-aanslag, de waterschapsbelasting, je mag meteen iets van 2000 euro aftikken.

Daarbij had ik een zorgverzekering afgesloten met een maximum aan eigen risico, want ‘wat kon mij nou gebeuren’. En toen lag ik eruit en mocht ik ook 900 euro betalen voor zorg. Tja, dan gaat het hard. Ik heb verder geprobeerd te bezuinigen op sociale contacten en etentjes, maar dat vind ik ook lastig – dat hield me namelijk juist op de been het afgelopen jaar. Niet dat ik overdreven vaak uit eten ging, maar ook horeca kost tegenwoordig een godsvermogen – voor een simpele lucht betaal je al gauw 20 euro.”

Critici zouden dat laatste kunnen zien als een luxeprobleem.

„En daar hebben ze volkomen gelijk in, dat is het ook. Ik baal stiekem ook wel van mezelf dat ik me dan niet kan inhouden. Ik moet gewoon wat zuiniger leven en dan heb ik zó weer een buffer opgebouwd. Dus dat is wel mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar. Al komt die WOZ-aanslag er natuurlijk wel weer aan, dus die hijgt al in mijn nek. Zo vervelend, voor je gevoel sta je dan met 1-0 achter en heb je nog maar elf maanden over om verder te sparen. Maar wat moet, dat moet.”

Wat zijn je spaardoelen voor komend jaar?

„Sowieso méér buffer. En dus kritischer zijn op aankopen en sociale aangelegenheden. Verder zou ik volgend jaar dolgraag weer eens op vakantie willen, al is het maar een weekje – en het mag ook gewoon in eigen land, het gaat me vooral om even weg zijn uit mijn eigen omgeving. Het liefst spaar ik 1000 euro per maand, maar laat ik kleiner beginnen: 500 euro per maand. Ik denk dat ik dan ook veel minder gejaagd voel, omdat ik het financieel meer steady voor elkaar heb. Want het brengt nu onrust met zich mee, en dat wil ik niet. Als die 500 euro per maand lukt, ben ik best trots op mezelf.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

