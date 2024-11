Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Niki: ‘Ik heb weinig geld voor Sinterklaascadeaus’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 34-jarige Niki, die geen spaargeld heeft en dat lastig vindt, zeker met Sinterklaas in aantocht.

Naam: Niki (34)

Beroep: content specialist

Netto maandsalaris: 2400 euro

Woonsituatie: alleenstaande moeder van een zoon (2,5), huurwoning

De Spaarrekening van Niki

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Als het 50 euro is, dan is het veel.”

Je bent geen spaarder?

„Niet expres. In het verleden had ik best een aardig zakcentje, zo’n 10.000 euro. Maar door onder meer een rottige relatiebreuk, waar ik om privéredenen weinig over kwijt wil, en een langdurige ziekte heb ik veel moeten inleveren.”

Kon je door je ziekte niet meer werken?

„Klopt, en het feit dat ik zelfstandig ondernemer was, hielp niet mee. Ik had namelijk geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, want ‘ik was toch nooit ziek’. Ik had ook altijd het hoogste eigen risico. De naïviteit, denk ik nu. Een groot deel van mijn spaargeld is daar dus in gaan zitten. Dan slinkt je saldo sneller dan een ijsje in de zon.”

Was was de reden van je ziekte?

„Een postnatale depressie, waarvan het herstel best lang heeft geduurd. Ik had een huilbaby, het rooskleurige plaatje van moeders met van die gestileerde foto’s in weilanden of op de heide met hun baby, dat kende ik niet. Ik was al blij als een blokje om het huis lukte. Ik kampte ook met een schuldgevoel: ik wilde dit graag, waarom voel ik het niet?

Het heeft best wat tijd gekost om me weer de oude te voelen, maar gelukkig kreeg ik daar goede begeleiding bij. Mijn zoon is inmiddels 2,5 en het gaat hartstikke goed nu, maar het heeft wel impact gehad op mijn relatie. Die heeft het om meerdere redenen niet gered, maar dit droeg er niet bepaald aan bij. De vader is ook niet meer in beeld.”

Lijkt me pittig. Hoe gaat het nu met je zelfstandige onderneming?

„Die was niet langer houdbaar, zeker door de scheiding. Ik moest een nieuw huis zoeken, vaste lasten in mijn eentje dragen… veel te onzeker met een fluctuerend inkomen, gecombineerd met een periode van lange afwezigheid. Sinds een paar maanden ben ik daarom in loondienst.”

Staat sparen wel op de agenda?

„Absoluut, idealiter wil ik maandelijks 200 euro opzij zetten, maar de realiteit is dat er iedere keer wel iets is waarvoor ik extra moet lappen. Een kapotte wasmachine, een kleine beurt voor de auto, die dan toch al gauw een paar honderd euro is. En dan moet de decembermaand nog beginnen.”

Is het een uitdaging om Sinterklaascadeaus te kopen?

„Best wel. Kijk, natuurlijk, een kinderhand is snel gevuld. En tegenwoordig kun je hartstikke leuk speelgoed kopen bij de Action of de Kruidvat voor weinig. Maar in een vorig leven had ik willen uitpakken met grotere cadeaus. Een hippe loopfiets van Veloretti, bijvoorbeeld. Hártstikke duur. En ik realiseer me meer dan eens dat spullen maar spullen zijn, en de relatie met mijn zoontje veel belangrijker is. Maar de speelgoedadvertenties slaan je nu om de oren, dus confronterend is het wel. Ik hoop maar dat ik mijn kind genoeg kan geven.”

Heb je schulden?

„Die heb ik gelukkig weten te voorkomen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Dat spreekt voor zich. Mijn spaarrekening moet gewoon groeien, ik moet nog meer op de centen letten en zo min mogelijk uitgeven. Dat ik nu in loondienst ben, geeft wel rust. Ik krijg nu doorbetaald als ik ziek ben, ik heb vakantiegeld, hoef geen opdrachtgevers te zoeken en heb een steady inkomen. Dat geeft rust.”

Wat is je beste financiële tip?

„Voor mensen die zelfstandige zonder personeel zijn: fiks die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, het is een dure kostenpost, maar het is veel duurder als je écht ziek wordt en je geen financieel vangnet hebt. Ik weet als geen ander hoe snel je ineens ziek kunt zijn, zelfs al was je daarvoor kerngezond.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

