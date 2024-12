Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Nina: ‘Dankzij mijn vriend heb ik 18.000 euro gespaard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 29-jarige Nina, die dankzij haar vriend in korte tijd 18.000 euro spaarde.

Naam: Nina (29)

Beroep: logopedist

Netto maandsalaris: 3000 euro

Woonsituatie: samenwonend

De Spaarrekening van Nina

Hoeveel staat erop?

„Er staat nu 18.000 euro op.”

Ben je blij met dat saldo?

„Absoluut! Maar zonder mijn vriend was me dit niet gelukt, dus naast blijdschap ben ik hem ook heel dankbaar.”

Wat heeft je vriend precies gedaan?

„Nou, hij is best wel streng geweest. Toen we gingen samenwonen, nu drie jaar geleden, wilde hij onze financiën onder de loep nemen; wat gaat eruit, wat komt binnen? Toen bleek dat ik behoorlijk kon bezuinigen op mijn uitgaven. We namen mijn rekeningafschrift van die maand ervoor onder de loep en daaruit bleek dat ik nogal snel mijn pinpas trek. Koffietje hier, tijdschriftje daar, chocoladereep to go, een sjaal of allerlei kleine uitgaven van 2, 3, 5 euro… Maar toen we dat bij elkaar optelden schrok ik me rot: 1000 euro. Nou ja, het zal niet precies op de komma af dat bedrag zijn geweest, maar rond dat bedrag. Bizar gewoon en je hebt het niet in de gaten. En maar wel denken: hoe kan het dat ik zo weinig te besteden heb? Dat geld had ik dus ook kunnen sparen en dan had ik flink wat spaargeld gehad. Dat had ik op dat moment maar weinig.”

Wat heb je toen gedaan?

„Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ik nam mijn eigen drinken mee als ik met de trein op stap ging, net zoals mijn eigen lunch op het werk. Kocht geen random tijdschriften meer, maar nam een boek mee of las gewoon wat op mijn telefoon. Geen impulsaankopen zoals een sjaal of oorbellen – daar heb ik er genoeg van. Kortom: kleine wijzigingen in mijn uitgavenpatroon, maar met groots effect; want daardoor kon ik zo 500 euro per maand sparen. En dat doe ik nu nog steeds.”

…met 18.000 euro tot gevolg.

„Ik kan niet geloven dat er zo’n groot bedrag op mijn rekening staat!”

Is er nog wel iets waar je goed aan uitgeeft wat anders kan?

„Ik ben geen heilige, de boodschappen zijn nog steeds aan de hoge kant. We houden van een wijntje, een kaasje, lekkere luxe producten. Al zijn zelfs de normale boodschappen gillend duur geworden. Voor twee personen betaal ik per week iets van 150 euro – dat zou echt wel minder kunnen.”

Hoe denk je dat je leven er over tien jaar uitziet?

„Ik wil op deze voet verder blijven sparen, dan heb ik over tien jaar een flink spaarsaldo. Een specifiek doel heb ik niet, maar het is natuurlijk geweldig als we dan hypotheekvrij kunnen leven, of in elk geval een groot deel kunnen aflossen. En misschien ga ik ook wel een deel beleggen. Want hoewel ik nu een fijne spaarrente van 3 procent heb, wil ik kijken of ik mijn geld op andere manieren kan laten werken. Voor nu is dat nog toekomstmuziek.”

Wat is je beste financiële tip?

„Nou, ik denk dat bovenstaand verhaal wel uitspreekt dat je echt kunt bezuinigen op kleine uitgaven. En dat dat al een heel verschil kan maken! Dus dat zou mijn tip zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

