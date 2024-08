Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Iris (25): ‘Samen sparen we 2400 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Iris (25), die samen met haar vriend een koophuis wist te bemachtigen en nu spaart voor hun bruiloft.

Beroep: research technician (medicijn tests laboratorium)

Netto maandinkomen: 2400 euro (6000 euro gezamenlijk)

Woonsituatie: koopwoning samen met vriend

Twee jaar geleden heeft Iris samen met haar vriend een huis gekocht. „De gekte op de woningmarkt was enorm. Soms werden we met 80.000 euro overboden. Onze woning stond te koop voor 250.000 euro en hebben we gekocht voor 300.000 euro. We hebben geluk gehad. We stuurden de vorige eigenaresse van het huis een brief en toen heeft ze ons de woning gegund.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel 18.000 euro. Dat is onze gezamenlijke rekening. Mijn vriend en ik gooien alles op één hoop en verdelen maandelijks het geld in verschillende potjes. Zo hebben we een potje voor de huisdieren, boodschappen, hypotheek, de auto, leuke dingen. Gezamenlijk komt er zo’n 6000 euro netto binnen. We sparen mijn hele loon: 2400 euro per maand.”

Wat vind je van jullie financiële situatie?

„Eigenlijk vind ik het heel bizar. Ik ben pas 25 en mijn vriend is 27 jaar. Op deze leeftijd al zoveel geld kunnen sparen vind ik best bijzonder. We mogen in onze handen knijpen. Het geeft ons een hoop vrijheid, er is ruimte om leuke dingen te doen en we kunnen makkelijk sparen.”

Sparen jullie met een doel?

„Volgend jaar gaan we trouwen en daarna op huwelijksreis. En we hebben de droom om ooit een bed & breakfast te openen in het buitenland.

Voor de bruiloft hanteren we een budget van 10.000 euro. Met dat budget moeten we keuzes maken en concessies doen. We vinden het belangrijk dat de gasten die we uitnodigen er de hele dag bij zijn en dat een deel van de gasten niet bijvoorbeeld later pas aansluit. Dat betekent de hele dag drinken en eten voor iedereen. Daarom nodigen we ongeveer zestig man uit.

Trouwen is voor mij van jongs af aan een droom geweest, iets waar ik naar uitkeek. Daarom vind ik het ook niet erg om daar geld aan uit te geven. Voor de huwelijksreis gaan we 3,5 week naar Indonesië. Daar hebben we 7500 euro voor gebudgetteerd. We zijn beiden afgestudeerd tijdens covid en eigenlijk wilde ik toen al heel graag op reis, maar dat ging niet. Daarom doen we dat nu.”

Waar geven jullie je geld maandelijks aan uit?

„Een groot deel sparen we en afgelopen twee jaar hebben we veel geïnvesteerd in het huis. Alle verbouwingen hebben zo’n 25.000 euro gekost. Dat is van ons spaargeld afgegaan en nu is er dus nog 18.000 euro over. Daarvan is trouwens 5000 euro van de overheid. Onze woning staat in het postcodegebied dat is aangemerkt als risicogebied voor aardbevingen, dus dat bedrag hebben we ontvangen als compensatie. De hypotheek kost 1150 euro per maand.

Voor de boodschappen budgetteer ik 500 euro per maand. Meestal bestel ik dan één keer boodschappen online. De rest halen we dan doordeweeks bij in de supermarkt, zoals verse groenten en brood. Meestal redden we het daarmee, maar soms – vooral als we vaker naar de supermarkt gaan – wordt het 600 euro.”

Heb je naast spaargeld ook schulden?

„Ja, tijdens mijn studie woonde ik op kamers. Ik heb veel gewerkt en bijbaantjes gehad, maar op een gegeven moment was werken naast mijn studie te veel. Toen ben ik meer gaan lenen. Uiteindelijk was mijn studieschuld 25.000 euro. Inmiddels ben ik aan het aflossen en staat er nog 23.000 euro open. In het begin heb ik me wel zorgen gemaakt om die schuld, maar ik viel onder het leenstelsel. Het leek een goedkope lening en ik mag lang doen over de terugbetaling.

Mijn vriend heeft ook een schuld. Die is een stuk hoger, zo’n 60.000 euro. We hebben bij het afsluiten overlegd met de financieel adviseur en het lijkt ons het meest verstandig de schuld voorlopig zo lang mogelijk te laten staan. Als de rente dan hoger wordt, kunnen we altijd nog sneller gaan aflossen.”

Jullie hebben 50.000 euro overboden op jullie huis. Hoe hebben jullie dat betaald?

„Dat is gelukt met een gift van 50.000 euro van mijn ouders. Dat was bedoeld voor de woning; een lagere hypotheek of overbieden. Uiteindelijk hebben we daarmee ons bod kunnen verhogen.

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Eten en leuke dingen doen. Uitjes en leuke dingen, daar geven we samen wel 200 of 300 euro per maand aan uit, dat zijn ook uitjes met vrienden. Ik denk dat het gezond is om daar geld aan uit te geven en het kan ook, maar daar geef je toch wel makkelijk veel aan uit.”

Wat is je beste financiële tip?

„Wat voor mij goed werkt zijn die potjes. Maak een plan waar je je geld aan uit wil geven. Zodra er een plan is kun je ook kijken wat de mogelijkheden zijn qua sparen, bijvoorbeeld. Daarnaast helpt het mij om een doel te hebben. Hoe groot of klein dat doel ook is. Soms hoor ik dat mensen moeite hebben met sparen, of dat ze dan denken: wat maakt 50 euro per maand nu uit? Maar op jaarbasis gaat dat toch om 600 euro spaargeld en dan kun je toch trots zijn op wat je hebt bereikt.”

