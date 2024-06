Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Jordi: ‘Ik heb 30.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: 34-jarige Jordi, die voor 135.000 euro een chalet kocht en direct afrekende.

Beroep: shiftleader bij productiebedrijf

Netto inkomen: 3480 euro, inclusief ploegendienstvergoedingen, nachtdienstvergoedingen en eetgeld

Woonsituatie: kocht een chalet op een vakantiepark (permanente bewoning)

De Spaarrekening van Jordi

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 30.000 euro. Dat was 2,5 jaar geleden nog heel anders. Toen heb ik een chalet gekocht voor 135.000 euro. Dat geld had ik cash op de bank staan. Maar bij de aankoop kwamen nog extra kosten kijken. Zo moest ik de pacht voor een jaar vooruit betalen. Dat kon ik niet meer betalen, dus toen heb ik 14.000 euro van mijn ouders geleend. Binnen tien maanden heb ik dat terugbetaald.

Toen heb ik 14.000 euro van mijn ouders geleend.

In de twee jaar na de aankoop van het chalet heb ik alle overwerkuren op mijn werk extra opgepakt. Bijna iedere week heb ik 6 dagen gewerkt, gemiddeld zo’n 48 uur per week. Af en toe moest ik arbo-technisch een weekend vrij zijn, maar ieder extra uurtje heb ik gepakt om zo snel mogelijk alles te kunnen terugbetalen. In de afgelopen twee jaar heb ik zo’n 44.000 euro gespaard en daarvan 14.000 terugbetaald aan mijn ouders.”

Hoe is dat je gelukt?

„Dit is gelukt door gewoon te werken. Ik ben nooit een enorme stapper geweest. Je krijgt geen 135.000 euro op je rekening door niets te doen. Ik ben altijd fatsoenlijk met mijn geld omgegaan. En voordat ik dit chalet kocht, woonde ik bij mijn ouders. Daar betaalde ik 150 euro per maand kostgeld, maar dat kon er natuurlijk makkelijk vanaf. In de jaren daarvoor heb ik twee jaar met iemand samengewoond, maar mijn woonlasten zijn altijd laag geweest.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Als je van 135.000 euro in de plus naar 14.000 in de min gaat, dan is dat wel een dingetje. Maar ik heb dat goed overwogen, ik wist waar ik aan begon. De anderhalf jaar daarna heb ik mijn verstand op nul gezet en heb ik heel veel gewerkt. Dan is er weinig tijd over om geld uit te geven en de keren dat ik vrij was, was ik blij thuis op de bank te kunnen zitten. Het harde werken gaat uiteindelijk wel trekken. Als het einde dan is zicht is, of je gaat richting een vakantie, dan wordt het wel zwaarder. Maar zolang de kar hobbelt, dan gaat het goed. Maar uiteindelijk leefde ik toe naar een stuk rust.

Inmiddels probeer ik mezelf af en toe wat meer rust te gunnen. Het móéten is nu weg, dus dat is nu makkelijker. Maar ik zie natuurlijk zat collega’s die vijf dagen werken genoeg vinden, die raken bij één dag extra al in paniek.”

Wanneer ben jij voor het eerst begonnen met werken?

„Ik heb van jongs af aan altijd gewerkt. Ik ben begonnen met een krantenwijkje, folders. Daarna heb ik naast mijn school bakkerijen schoongemaakt. Vervolgens ben ik de bouw ingegaan, maar toen ging de hele bouwsector op zijn gat. Via een uitzendbureau kreeg ik toen een klusje bij mijn huidige werkgever. Inmiddels zijn we 11 jaar verder en heb ik ongeveer iedere functie in het bedrijf bekleed.

De bouw zal een tweede optie blijven, maar je lichaam heeft daar wel onder te lijden. Hard werken, daar ga je niet dood van, maar met werken in de bouw word je geen 100 jaar. Als ik dan kijk naar het werk dat ik nu doe, is dat qua kosten en baten beter.”

Waar geef je maandelijks je geld aan uit?

„Mijn vaste lasten liggen rond de 1900 euro per maan en dan blijft er zo’n 1500 euro over. Mijn spaardoel is 1100 euro per maand. Jaarlijks kom je dan uit op ongeveer 13.000 euro. Haal daar de vakanties en andere leuke dingen vanaf en dan spaar ik zo’n 10.000 euro per jaar.

Mijn spaardoel is 1100 euro per maand.

Mijn doel is om één keer een netto jaarsalaris achter de hand te hebben, bruto zou nog mooier zijn.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Alleen als ik bijvoorbeeld met vakantie ga. Pas geleden ben ik naar Curaçao gegaan, daar werk ik hard voor. Daar geef je dan zo 80 tot 100 euro per dag uit, maar dan let ik even wat minder op. Normaal ga ik altijd met een maatje van me, dit jaar ben ik voor het eerste alleen gegaan. Ik denk dat ik zo’n 2400 euro aan die vakantie heb uitgegeven.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je eigenlijk zou willen?

„Nee, eigenlijk heb ik het allemaal wel in de smiezen. Het is belangrijk dat ik vooruit spaar, omdat ik mijn vaste lasten voor het park één keer per jaar vooraf moet betalen. Dat gaat om 9000 euro. Dat bedrag is voor het pachten van de grond, afvalheffingen, internet en tv. Per maand komt dat op 750 euro.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou graag een koophuis willen. Wonen op het park wordt gedoogd, maar stel dat dat verandert, dan moet ik iets. En bovendien wordt een hypotheek door de inflatie relatief steeds minder zwaar. Af en toe kijk ik via Funda naar huizen, maar er zitten altijd allerlei mitsen en maren aan. Voorlopig is dit een prima tussenoplossing.”

Wat is je beste financiële tip?

„Voor mij werkt de 33-procent regel goed. Die heb ik zelf ooit van iemand gehoord. Het zit zo: stel dat je een vermogen hebt van 30.000 euro, dan geef je nooit meer uit dan 33 procent van je eigen vermogen. Stel dat ik morgen een nieuwe auto zou moeten kopen, dan mag die maximaal 10.000 euro kosten. Op die manier geef je nooit zomaar te veel geld uit.

En kijk vooral niet naar anderen. Het is jouw salaris, jouw leven en jouw beleid wat je met je geld doet. Ga daar verstandig mee om. Iedereen vindt altijd overal wat van, maar zelf ben ik vanaf de bodem begonnen met een salaris van 1650 euro bruto. Vanaf daar ben ik omhoog geklommen en dat lukt niet met lui zijn.”

