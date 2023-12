Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het goedkoopste huurhuis op Funda en wat je ervoor krijgt

Onlangs lieten we je een aantal huizen in Nederland zien waar je nog geen 150.000 euro voor betaalt. Maar het kan nóg goedkoper, bijvoorbeeld het goedkoopste huurhuis op Funda.

Daarbij rekenen we studentenkamers, studio’s en kleine appartementjes niet mee. De studententijd ligt achter ons en we hebben geen zin meer om te ruziën over wie de gedeelde keuken en douche moet schoonmaken. We zoeken dus naar een echt woonhuis met eigen badkamer, keuken, woonkamer en slaapkamer.

Goedkoopste huurhuis op Funda

Dat woonhuis hebben we gevonden. In tegenstelling tot veel betaalbare koophuizen ligt deze woning niet in the middle of nowhere, maar in Leeuwarden. Vlakbij de Jacobijnerkerk om precies te zijn.

„Op een paar minuten loopafstand is het winkelhart van Leeuwarden”, schrijft de makelaar bij de Funda-advertentie. Daar vind je onder meer het Fries Museum, het stadspark en allerlei leuke winkels. Ook vind je twee parkeergarages en een supermarkt op steenworp afstand. Aan faciliteiten geen gebrek.

Rondleiding door de woning

Maar wat tref je ín het goedkoopste huurhuis? „Je komt binnen via de hal, met toegang tot de slaapkamer, het toilet en de woonkamer. Aansluitend aan de woonkamer bevindt zich de keuken met daarnaast een berging. Via de slaapkamer bereikt u de badkamer, voorzien van douche en wastafel”, zo valt te lezen in de advertentie op Funda.

Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer

Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer Foto: Hoekstra Vastgoedbeheer

Dit klinkt groots, maar dat valt allemaal wel mee. Het totale woonoppervlak van het huurhuis bedraagt 45 vierkante meter. De foto’s geven een indruk van de grootte, al schrijft de makelaar op Funda dat de getoonde foto’s niet van de huidige situatie zijn. Wat de verschillen zijn, is niet duidelijk.

Je mag er op één voorwaarde wonen

De kale huur bedraagt 500 euro per maand. Op zich niet gek voor een knus stekkie midden in de stad. Wel komt er elke maand nog 24 euro aan servicekosten bij. Niet alleen dat, het maandelijkse voorschot op de nutsvoorzieningen bedraagt ook nog eens 188 euro. In totaal betaal je elke maand 712 euro.

Daarnaast stelt de aanbieder van het huurhuis nog één cruciale eis aan jou. Als huurder moet je namelijk minimaal 50 jaar oud zijn. Ben je dat niet? Tja, dan moet je misschien toch maar weer bij een studentenhuis aankloppen.

Vorige Volgende

Reacties