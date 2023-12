Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AFM beboet Rabobank voor ‘onverantwoorde hypotheekverstrekking’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Rabobank een boete opgelegd van 12 miljoen euro. Volgens de toezichthouder heeft de bank regels overtreden bij het verstrekken van maatwerkhypotheken tussen medio 2019 en medio 2021. De Rabobank zou deze hebben verstrekt zonder goed te hebben gekeken of deze wel verantwoord waren voor klanten.

Bij een maatwerkhypotheek mag een verstrekker afwijken van de maximale leennorm. Voorwaarde is dat de verstrekker dan wel goed onderbouwt waarom een maatwerkhypotheek passend is, aan de hand van berekeningen en documenten. Volgens de AFM is Rabobank daarbij „onvoldoende zorgvuldig te werk” gegaan.

„Of een hypotheek kon worden afgesloten werd daarmee in veel gevallen overgelaten aan de persoonlijke interpretatie van de betrokken Rabobank-medewerker”, legt de marktwaakhond uit. „Hiermee ontstond een serieus risico dat klanten van de Rabobank voor hun situatie te hoge leningen afsloten.”

Steekproef

De AFM heeft een steekproef gedaan, waaruit blijkt dat de Rabobank-hypotheken „hoger waren dan wat op basis van het inkomen maximaal kon worden geleend”. De toezichthouder merkt daarbij op dat de klanten die deze leningen afsloten voor lange tijd vastzaten aan hoge betalingsverplichtingen. De hypotheken hadden wel verstrekt mogen worden, maar dan alleen als voldoende zeker was dat deze verantwoord waren, aldus de AFM.

Rabobank overweegt bezwaar te maken tegen de boete. Volgens de bank is het besluit gebaseerd op een steekproef van „42 specifieke maatwerkhypotheekdossiers, waarbij Rabobank onvoldoende heeft kunnen aantonen dat in acht van deze dossiers volgens de gestelde norm is gehandeld”. De hypotheken waar het om gaat, zijn naar eigen zeggen namelijk een „zeer klein” deel van de totale hypotheekportefeuille en daarmee niet representatief.

ANP

