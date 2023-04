Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Lars (20): ‘Ik heb zelf in mijn leven pas 500 euro gespaard’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 20-jarige Lars, die al sinds zijn veertiende werkt, maar zelf nog niet veel heeft gespaard.

Beroep: student, momenteel zonder baan

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

Netto-inkomen: 0 euro

De Spaarrekening van Lars

Wat staat er op je spaarrekening?

„Toevallig heb ik vanochtend nog even gekeken. Ik heb twee spaarrekeningen, waar in totaal ongeveer 12.000 euro op staat. Op de ene zo’n 10.000 euro en op die andere 2000 euro.”

Hoe kom je aan dat geld?

„Dat heb ik gekregen van mijn grootouders. Die hebben vanaf mijn geboorte tot mijn achttiende iedere maand wat geld voor me gespaard. Daar kreeg ik toegang tot toen ik volwassen werd.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Zeker. Het is een mooi bedrag waar je een hoop mee kunt doen. Zoals binnenkort een eerste auto kopen en rijlessen betalen.”

Heb je een studieschuld?

„Nee, die heb ik niet. Ik heb er expres voor gekozen om niet te gaan lenen en tot op dit moment in ieder geval nog alles zelf te betalen. Zolang ik dat zelf kan lijkt me dat beter. Want waarom zou ik gaan lenen als ik het niet hard nodig heb? Dat kan me later alleen maar gaan tegenzitten met het terugbetalen.”

Heb jij je ooit zorgen gemaakt over geld?

„Niet echt nee. Ik heb al zes baantjes gehad van jongs af aan. Daardoor heb ik me nooit zorgen gemaakt om geld. Toen ik veertien was kreeg ik mijn eerste baantje, spiegelen in de supermarkt. Alleen nu werk ik dan even niet, maar dat vind ik niet zo erg.”

Ik heb al zes baantjes gehad van jongs af aan.

Altijd veel gewerkt dus, maar waarom nu niet?

„Dat komt doordat het bedrijf waar ik voor het laatst werkte, besloot om zichzelf op te heffen. Daar ben ik nu ongeveer vier maanden weg. Ik heb toen wel gedacht om gelijk weer iets nieuws te gaan zoeken, maar ik vond het ook wel fijn om eventjes niet te hoeven werken. Ik heb nu wel wat leuks op het oog, dus daar ben ik naar aan het kijken, maar met de drukte van mijn studie was het ook wel even fijn het tijdelijk wat rustiger aan te doen.”

Lukt het je om je spaarrekening aan te vullen?

„Nee dat niet, omdat ik dus even niet werk. En tot mijn achttiende ook niet, want toen had ik zelf nog geen toegang tot die spaarrekeningen. Ik heb zelf in mijn leven pas 500 euro gespaard.”

Kom je weleens in de verleiding geld van je spaarrekening af te halen?

„Nee. Mijn ouders hebben mij ook altijd gezegd dat ik dat geld gekregen heb voor grote of belangrijke zaken. Natuurlijk kan ik er nu mee doen wat ik wil, maar ik wil het ook zelf niet voor onzin gebruiken. Dus ik gebruik nu dan een deel ervan om mijn rijlessen te betalen. Dat is toch wel iets waardevols, vind ik zelf.”

Vind je jezelf handig met geld?

„Ja, ik kan denk ik wel redelijk omgaan met geld. Ik ben nog nooit in geldnood geweest en zorg ervoor dat ik voldoende geld achter de hand heb voor onverwachte kosten bijvoorbeeld.”

Heb je een financiële tip voor anderen?

„Denk twee keer na voordat je besluit iets te kopen. Niet alles dat er leuk uitziet, heb je ook echt nodig. Maar als je aan die impulsen toegeeft, kost je dat op den duur wel heel veel geld. Goed nadenken dus.”

