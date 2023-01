Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De spaarrekening van Lieke (28): ‘Ik had 70.000 euro overwaarde op mijn huis’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 28-jarige verpleegkundige Lieke, die al voor de tweede keer een huis heeft gekocht.

Beroep: Dialyseverpleegkundige & praktijkopleider

Nettoinkomen: 2800 euroÂ

Woontsituatie: Tijdelijk huurhuis, tot verhuizing naar gekochte koophuis

De Spaarrekening van Lieke

Hoe zit dat precies met die woonsituatie?

„Het koophuis waar ik hiervoor woonde, heb ik in juli 2022 verkocht. Dat huis kocht ik in september 2020, toen kende ik mijn huidige vriend nog niet. Na een jaar wilden we gaan samenwonen, waarna ik mijn huis heb verkocht – met 70.000 euro overwaarde. Hij wilde niet verhuizen naar de plek waar mijn koophuis stond en ik was niet gebonden aan de locatie. Samen hebben we toen een nieuw huis gekocht, maar daar kunnen we in de zomer van 2023 pas in. Nu wonen we in de tussentijd in het huurhuis waar hij al zat. Daardoor zitten we nu ook met dubbele lasten, wat een bewuste afweging is geweest. Ook achteraf ben ik nog steeds blij dat we het op deze manier hebben aangepakt. Ik heb mijn huis eigenlijk op een heel goed moment verkocht.”

Hoe veel staat er nu nog op je spaarrekening?

„30.000 euro. Daar zijn alle kosten die we tot nu toe hebben gemaakt voor het nieuwe huis al af. Bijvoorbeeld de aanbetalingen, dat soort dingen.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik ben hier wel echt blij mee. Zo’n buffer geeft een gevoel van zekerheid, waardoor ik niet zo veel bezig hoef te zijn met geld. Tegelijkertijd ben ik ook heel bewust met geld bezig, Ik vind het heel belangrijk dat die spaarpot er is, dat scheelt een hele hoop zorgen. Daarbij geef ik ook niet veel geld uit aan onzin-dingen, waardoor het sparen altijd wel goed is gelukt.”

Wat zijn voor jou onzin-dingen?

„Onzin is misschien een groot woord. Ik denk voornamelijk bewust na over aankopen die ik doe. We kunnen voorlopig ons nieuwe huis nog niet in, maar we hebben wel alvast de eetkamerstoelen aangeschaft. Nu waren die namelijk in de aanbieding én alles wordt alleen maar duurder. Ik vind het leuk om te zoeken naar de beste deals en het internet af te struinen naar aanbiedingen. We hebben 70 euro per stoel voor betaald, terwijl die nu 90 euro per stuk kosten. Dat scheelt onder de streep een hoop geld. Ik vind het ook wel leuk om nieuwe spullen aan te schaffen voor het interieur, maar ik hoef niet de duurste dingen.”

Je hebt al best wat vermogen opgebouwd voor je leeftijd. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

„Van huis uit hebben we geleerd dat het belangrijk is om te sparen. Ik leerde als kind dat ik mijn zakgeld beter niet in een klap kon uitgeven aan bijvoorbeeld speelgoed. Sparen werd flink gestimuleerd. Mijn ouders hebben ooit ‘de verdubbelaar’ in het leven geroepen. Als ik bijvoorbeeld 100 euro zakgeld bij elkaar had gespaard, dan maakten zij daar 200 euro van, als ik het geld op een spaarrekening zou storten. Dat deden ze geloof ik eens in het jaar, waardoor mijn geld ineens een stuk meer waard werd als ik het niet allemaal uitgaf.”

Als ik 100 euro zakgeld had verzameld en dat spaarde, werd daar 200 euro van gemaakt.

„Daarnaast ben ik op mijn 16de gaan werken bij de supermarkt. Dat verdiende best goed en op zondag kreeg ik altijd dubbel salaris uitbetaald. Tijdens mijn studie ben ik daar blijven werken en ik ging studeren in de stad waar ik ook ben opgegroeid, waardoor ik thuis kon blijven wonen. Mijn ouders betaalden het collegegeld en ik hoefde geen kostgeld te betalen. Daardoor woonde ik gratis en kon ik tijdens mijn studie verder sparen. Na mijn afstuderen ben ik direct in het ziekenhuis gaan werken en had ik een volledig salaris.”

„Met dat salaris ben ik op mezelf gaan wonen toen ik 23 was. Mijn huurwoning was 650 euro, dus ik kon nog steeds flink wat geld opzij zetten. Op mijn 26e had ik ruim 35.000 euro op mijn spaarrekening staan. Ik kreeg een hypotheek en kon met een beetje geluk een huis kopen, wat ik vrij snel met heel veel winst weer heb verkocht.”

Hoe pak je het sparen aan?

„Ik heb een eigen betaal- en spaarrekening. Daarnaast hebben mijn vriend en ik een gezamenlijke rekening. Momenteel hebben we dubbele vaste lasten: de hypotheek en de huur. Nu gaat er dus behoorlijk wat geld naar die rekening. Ik zet daar iedere maand 2000 euro op en mijn vriend iets minder, omdat hij minder inkomsten heeft. Dan laat ik meestal zo’n 500 op mijn persoonlijke betaalrekening staan. Daar betaal ik al mijn eigen dingen van: bijvoorbeeld uitjes, kleding of sport. Wat er overblijft gaat naar mijn spaarrekening: nu zo’n 300 euro per maand.”

Haal je weleens geld van je eigen spaarrekening?

„Eigenlijk niet. Misschien voor een vakantie, maar ook dat kan eigenlijk van de gezamenlijke rekening, omdat we daar beiden ook wat extra’s op hebben gestort. Aan het eind van de maand is er meestal nog 5000 euro op die rekening over. Ik heb me eventjes druk gemaakt om de dubbele lasten die we nu dragen, maar we hebben echt niks te klagen. We redden het vrij gemakkelijk, komen niks te kort en er is ook nog genoeg geld voor leuke dingen.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Straks zijn we weer een stuk minder kwijt aan vaste lasten, dus dat is fijn. Misschien zou ik iets minder aan kleding kunnen uitgeven”, lacht Lieke. „Tegelijkertijd vind ik kleding kopen leuk en online winkelmanden vullen is een beetje een hobby. Toch denk ik er alsnog redelijk goed over na, voordat ik daadwerkelijk kleren bestel. Daarbij zijn het ook geen dure kleren. Maandelijks geef ik denk ik zo’n 100 euro aan kleding uit. Schoenen wil ik wel graag van mooie kwaliteit kopen, maar vaak wacht ik dan ook op de sale, tot ik een nieuw paar aanschaf.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nee, ik ben echt heel tevreden. Ik hoef eigenlijk nooit af te wegen of ik iets wel kan betalen. Ik denk dat ik het best goed heb aangepakt.”

Wat is je beste financiële tip?

„Stel voor jezelf een spaardoel en zet dat op een rekening waar je niet aankomt. Als je de financiële ruimte hebt, kun je daarnaast een potje maken voor bijvoorbeeld vakantie op nieuwe schoenen. Ook door 50 euro per maand opzij te zetten kun je al een kleine buffer opbouwen.”

