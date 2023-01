Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Luka: ‘Die 1250 euro, voelde als loterijwinst’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen sparen. Deze week: de 23-jarige Luka, die nog niet spaart voor de toekomst.

Beroep: Student/stagiair

Netto inkomen: 952 euro (350 stagevergoeding, 390 euro studielening, 112 euro zorgtoeslag, 100 euro ouderbijdrage)

Woont: Studentenhuis

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„386 euro.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Ik vind het een laag bedrag, maar ik ben momenteel ook niet aan het sparen. Maar ik ben er ook niet blij mee. Op het moment dat er nu iets gebeurt, bijvoorbeeld een kapotte telefoon, dan kan ik geen nieuwe kopen. Tegelijkertijd ben ik niet teleurgesteld in mezelf. In deze fase heb ik geen groot inkomen en naast mijn stage lukt het ook niet om nog extra te werken.”

Je bouwt dus ook een schuld op, maak je je daar zorgen over?

„De laatste keer dat ik keek was mijn studieschuld in totaal zo’n 11.000 euro. Mijn doel was altijd om niet meer dan 10.000 euro schuld op te bouwen, maar sinds onze huurverhoging lukt niet meer. Ik erger me aan het feit dat ik in de pechgeneratie zit. Er wordt straks ongeveer duizend euro ov-vergoeding van mijn schuld kwijtgescholden, maar dat is straks ongeveer een twaalfde deel van mijn totale schuld. Toch maak ik me niet écht zorgen, omdat het een relatief klein bedrag is. Het gaat wel lukken om dat terug te betalen.”

Hoe kom je aan het geld op je spaarrekening?

„Voordat ik stage liep, werkte ik bij de HEMA. In februari 2022 ben ik daar begonnen en heb ik een paar maanden gewerkt. Een groot deel van dat bedrag heb ik afgelopen zomer ook weer uitgegeven aan de zomervakantie, maar daar werk ik ook voor. Ik spaar nu echt voor de korte termijn, nog niet voor de verdere toekomst.”

Maak je je weleens zorgen over je financiën?

„Er zijn tijden geweest dat ik iedere euro moest omdraaien om de boodschappen te kunnen doen. Gelukkig kan ik wel rekenen op mijn ouders. Ik probeer daar geen gebruik van te maken, maar als ik echt in de problemen zou komen dan kan ik daar wel terecht. Op dit moment maak ik me geen zorgen en vind ik dat ik het financieel best goed doe. Een jaar geleden wast dat anders. Als vrienden dan bijvoorbeeld gingen bowlen, moest ik echt afwegen of ik wel mee kon. Daarom ben ik na de coronacrisis ook weer gaan werken.”

„Ergens vind ik het wel goed dat ik dat gevoel van geldzorgen ken. Daardoor kan ik me ook beter verplaatsen in mensen die minder te besteden hebben. In onze vriendengroep zijn we ook heel open over geld en daardoor is er veel begrip voor elkaar en houden we daar ook rekening mee.”

Haal je nu nog weleens geld van je spaarrekening?

„Eigenlijk vooral voor vakanties. Ik vind ervaringen belangrijker dan geld en ik vind het leuk om cadeaus te kopen voor anderen. Mijn vriend is bijvoorbeeld in februari jarig en we zijn dan één jaar samen. Dan wil ik wel een groot cadeau kopen en vind ik het ook fijn om daar voor te betalen.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Aan van die snelle uitgaven op het station, of een broodje op kantoor. Of als ik voor de derde keer in de week drankjes ga doen met vrienden. Dan vraag ik me soms af: was dit echt nog nodig, of had ik dit geld beter anders kunnen besteden? De kleine uitgaven worden eigenlijk al snel groot.”

Waar zou je dat geld liever aan uitgeven?

„Ik zou het liever besteden aan dingen die ik écht graag zou willen hebben, maar niet voor mezelf koop. Bijvoorbeeld een mooie pan van Le Creuset. Al die pretsels op het station en biertjes in de kroeg zouden samen zo’n investering zijn.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Als tiener had ik een bijbaan in de supermarkt. Daar heb ik toen relatief veel geld verdiend en kon ik ook veel sparen. Toen was ik onder mijn vrienden altijd degene met geld. Op mijn zeventiende kreeg ik toen een rijles van mijn vader, maar ik was helemaal nog niet klaar om te gaan autorijden. Toen ik heb ik al mijn spaargeld opgemaakt aan rijlessen, maar heb ik dat rijbewijs nooit gehaald. Dat vind ik achteraf echt zonde.”

„En mijn oom heeft sinds mijn geboorte maandelijks een klein bedrag voor mij gespaard. Op mijn twintigste ging ik uit huis en kreeg ik van hem 1250 euro. Dat voelde alsof ik de loterij had gewonnen. Ik wilde daar een mooie reis van maken, maar uiteindelijk is het geld toch opgegaan aan de gewone dingen zoals huur en boodschappen. Nu wil ik dat bedrag aan het eind van mijn studie eigenlijk alsnog van DUO lenen, zodat ik die reis wel kan maken.”

Wat is je beste financiële tip?

„Cliché, maar geef je geld uit aan dingen die voor jou waardevol zijn. Dan krijg je geen spijt van een aankoop. En denk goed na over aankopen. Een shirt in de sale van 10 euro, is alsnog 10 euro weggegooid geld als je dat kledingstuk niet écht wilde hebben.”

