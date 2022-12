Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Anouk: ‘Ik lag wakker van mijn financiële situatie’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 28-jarige Anouk, die na jaren van geldzorgen eindelijk geld op haar spaarrekening heeft staan.

Beroep: phd-student/orthopedagoog

Netto inkomen: 2600 euro netto

Woont: huurappartement, gedeeld met drie anderen

De Spaarrekening van Anouk

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Zo’n 950 euro.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Dat is dubbel. Ik ben heel blij dat er íéts op staat. Maar het had meer moeten zijn. Ik werk nu drie jaar, dus er had wel 5000 euro op die spaarrekening moeten staan.”

Waarom is het niet gelukt dat bedrag te sparen?

„Omdat ik een (klein) impulsprobleem heb. Ik koop veel te veel en ik geef vaak direct toe aan impulsen. De laatste tijd gaat dat beter dan ooit, maar het blijft een probleem.”

Waaraan geef je meer geld uit, dan je zou willen?

„Kleding staat voor mij met stip op één. Maar ook koffie of broodjes onderweg. Vroeger gaf ik ook veel geld uit aan bijvoorbeeld sieraden, eigenlijk aan alles. Ik smeet echt met geld.”

Heeft je uitgavenpatroon weleens zorgen opgeleverd?

„Ja. Van 2017 tot eind vorig jaar heb ik heb nachtenlang wakker gelegen met buikpijn. Ik gaf geld uit dat ik eigenlijk niet had, bijvoorbeeld van DUO. Tot 2015 ging het redelijk goed: naast mijn studie werkte ik, waardoor ik zo’n 1500 euro per maand verdiende. Ik spaarde in die tijd nog wel wat geld. Later dat jaar vertrok ik voor een exchange naar Amerika. Daar had ik voor gespaard, maar in 2016 ging ik samen met mijn vriend terug naar de VS. Voor die reis had ik 1500 euro begroot, maar dat werd zo’n 3500 euro. Daardoor raakte ik in de schulden bij mijn toenmalige vriend. Die schulden heb ik afbetaald, maar sindsdien had ik nooit meer iets over, omdat ik alles uitgaf wat er binnenkwam.”

Voor die reis had ik 1500 euro begroot, maar dat werd 3500 euro.

„Ik had altijd wel trucjes waardoor ik precies de rekeningen kon betalen en niet écht in de schulden kwam. Met mijn creditcard kon ik 750 euro per dag pinnen, om dat vervolgens te storten op mijn lopende rekening. Op een bepaald punt pinde ik dan om elf uur ‘s avonds het maximale bedrag en twee uur later deed ik dat weer. Met dat geld kon ik dan weer de zorgverzekering of de huur betalen. En de automatische incasso van de zorgverzekering kun je terugvorderen. Na één waarschuwing zorgde ik dan dat ik wél betaalde, met het bijvoorbeeld het creditcardgeld. Zo hield ik het patroon in stand.”

Hoe heb je je financiële situatie veranderd?

„Ik deed geen oog meer dicht. Ik dacht vaak aan mijn promotie, wat ontzettend duur is. Bij promoveren horen cadeaus voor het team waarmee je werkt, je hoort mensen mee uiteten te nemen, ik moet de boeken laten drukken. Dan hoort er ook nog een viering bij. Daardoor besefte ik dat het écht anders moet.

Met hangende pootjes ben ik naar mijn beste vriendin gegaan om haar om hulp te vragen. Ik heb daar zeker een uur gehuild. Samen hebben we later alle uitgaven van een maand op een rij gezet, een begroting gemaakt en gekeken hoe alles uitkomt. Toen besefte ik dat ik met een ander uitgavepatroon makkelijk rond kan komen en zelfs geld kan sparen.”

Heb je nu nog schulden?

„52.000 euro studieschuld. Als student wordt het zo makkelijk gemaakt om te lenen. Ik leende ruim 1000 euro in de maand. Overigens was dat op voorwaarde dat niets BKR geregistreerd zou worden en dat de rente heel laag zou zijn. Dat wordt ons nu door de neus geboord. Als het niet zo makkelijk was geweest om geld te lenen, had ik achteraf gezien misschien minder uitgegeven.”

Hoeveel spaar je per maand?

„In ieder geval 100 euro voor de vakantie. Dat maak ik direct over naar de vriendin die mij geholpen heeft, zodat ik daar niet meer aan kan komen. Daarnaast spaar ik sinds afgelopen september zo’n 300 à 400 euro per maand, verdeeld over verschillende spaarpotten.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, maar dan probeer ik het wel uit de juiste spaarpot te halen. Zo maak ik nu bijvoorbeeld ook een potje voor de kapper.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik geef nog steeds soms teveel uit. Bijvoorbeeld tijdens Black Friday. Maar ik probeer ook niet té streng te zijn voor mezelf. Ik ben nu een stuk relaxter als het om geld gaat dan een tijd geleden. Inzicht hebben in mijn financiën scheelt enorm veel stress. Alle rekeningen of Tikkies die nu binnenkomen, kan ik gewoon betalen.

Wat is je beste financiële tip?

„Praat open over geld. Vraag hulp. Geef toe dat je niet goed met geld kunt omgaan, als dat zo is. Veel andere dingen kan ik wel, maar als het om geldzaken gaat, ligt dat anders. Daarnaast: geef geen geld uit dat je (nog) niet hebt. Reken nergens op, totdat het geld daadwerkelijk op je bankrekening staat.”

Wil je nog iets kwijt?

„In mijn generatie gaat het vaak over huizen kopen, verbouwingen, of kinderen krijgen. Het lijkt wel alsof dat de norm is en alsof iedereen het financieel perfect voor elkaar heeft. Een huis kopen lijkt een succesrate voor het leven, maar dat is het niet. Alles draait om geld. Als je niet met geld om kunt gaan, voel je je al snel een loser. Dat gevoel heb ik vaak gehad en dat levert een slecht zelfbeeld op. Maar er zijn veel mensen die het financieel niet lekker op orde hebben, terwijl je een heleboel andere dingen waarschijnlijk wel goed kan. Het is belangrijk om dat te onthouden.”