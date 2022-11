Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Mara (21): ‘Ik studeer nog, maar kan toch 800 euro per maand sparen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 21-jarige Mara, die naast haar studie zo’n twintig uur per week werkt en zo flink kan sparen.

Beroep: volgt een kunststudie

Netto inkomen: tussen de 800 en 1200 euro

Woonsituatie: woont bij haar ouders

De Spaarrekening van Mara

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik ben een trouwe lezer van deze rubriek en zie vaak dat mensen hun spaargeld over verschillende potjes verdelen. Herkenbaar, want dat doe ik ook! Het bedrag van die potjes is totaal zo’n 2000 euro – denk aan een kledingpotje en een spaarpotje voor een nog te maken reis naar Azië. Daarnaast heb ik ook nog een ‘echte’ spaarrekening waar 13.000 euro op staat.”

Dat is best een aardig bedrag, voor iemand die nog studeert.

„Dat komt denk ik omdat ik bepaalde keuzes maak die de gemiddelde student niet maakt. Zo ga ik nooit stappen en drink ik geen alcohol, iets waar menig student wel geld aan uitgeeft. Ik ga liever lunchen, naar het theater of bioscoop of op vakantie.”

Die dingen kosten toch ook gewoon geld?

„Ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar ik woon ook nog thuis én werk heel veel naast mijn studie, bij de plaatselijke supermarkt in het dorp waar ik woon. Ik denk dat ik gemiddeld tussen de twintig en vijfentwintig uur per week werk, voor 15,20 euro per uur. Een keuze die veel andere studenten niet maken – laatst riep een medestudent dat hij tien uur werken per week al veel vond. Zij kiezen ervoor om te lenen, dat doe ik bewust niet – zeker niet nu de rentes weer stijgen.”

Al is twintig uur per week werken naast je studie best fors, toch?

„Ik ben het wel gewend – al op mijn twaalfde liep ik mijn eerste krantenwijk. Ik hou ook gewoon van geld verdienen, ook zodat ik leuke dingen kan doen naast mijn studie. Zo ben ik gek op vakanties en heb ik dit jaar al elf landen bezocht, zo ben ik onder meer in Boedapest en Stockholm geweest. Gisteren kwam ik terug uit Geneve. Bij elkaar kostten die reisjes me iets van 3500 euro, dus er is nog genoeg ruimte om te sparen. Druk is het inderdaad wel, soms is het lastig om buiten mijn studie, werk en reisjes af te spreken met vrienden.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Meestal tussen de 500 en 800 euro.”

Kun je goed met geld omgaan?

„Ja, dat is me met de paplepel ingegoten. Toen mijn ouders gingen scheiden, verhuisde ik met mijn moeder en zus naar een flatje. We moesten zuiniger omgaan met geld – mijn moeder pluisde alle folders uit en we gingen vaak met de fiets in plaats van de bus. Ik heb echt geleerd om zuinig te zijn met mijn zakgeld en het verstandig uit te geven. Met mijn vakanties leef ik niet per se zuinig, maar ik probeer wel bewust om te gaan met mijn zuurverdiende centen.”

Is er iets waar je meer geld aangeeft dan je zou willen?

„Net als de meeste mensen die aan deze rubriek meedoen, geef ik veel geld uit aan eten. Of nou ja, veel, het zijn vaak kleine bedragen: 4 euro aan een broodje onderweg, 2 euro aan een snack. Maar dat wél vijf schooldagen per week. Ongemerkt geef je dan toch 40 euro uit.”

Wat zou je willen veranderen aan je financiële situatie?

„Voor nu niks, want ik verdien goed met mijn bijbaantje en heb een leuk leven. Op den duur wil ik wat meer gaan nadenken over de toekomst. Zo wil ik uiteindelijk het huis uit, dus ik zal een bedrag moeten gaan sparen waarmee ik een huis kan financieren. Dat hangt ook af van het werk wat ik tegen die tijd doe en wat mijn salaris zal zijn. Die componenten hebben dan allemaal invloed op mijn financiële situatie en spaarsaldo.”

Wat is je beste financiële tip?

„Spaar aan het begin van elke maand een vast bedrag. En bedenk verder waar je het meest blij van wordt en besteed dáár je geld aan. Dan geef je het ook niet uit aan onnodige dingen.”

