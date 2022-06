Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ik wil binnenkort ontslag nemen, maar hoe pak ik dit aan?’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: hoe kun je op de juiste manier ontslag nemen?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over ontslag nemen.

„Beste Tessa, ik heb zojuist een officieel aanbod bij een nieuwe werkgever gekregen. Hoewel ik hier enorm blij over ben, kijk ik meteen op tegen het ontslag nemen bij mijn huidige baan. Hoe pak je zoiets eigenlijk op de juiste manier aan? Wanneer vertel ik het? Moet ik mijn brief meteen schrijven? Of hoeft dat eigenlijk helemaal niet? Vertel ik het aan een vriendin op werk? Kortom: heel veel vragen.”

Hoe ontslag nemen?

Allereerst: gefeliciteerd met je nieuwe baan! Het is niet gek dat je gemixte gevoelens hebt. Je geeft toch iets vertrouwds op en hoewel je baan waarschijnlijk mindere kanten heeft, heeft het zeker ook leuke kanten (zoals die vriendin op het werk).

De allereerste vraag die jij hebt, is wanneer je het vertelt. Mijn advies is om daarmee te wachten tot je het contract onder ogen hebt gezien. Je weet namelijk nooit of daar toch nog onverwachte zaken in staan die bijvoorbeeld niet te onderhandelen zijn. Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt, zou je kunnen zeggen.

Als het tijd is om een krabbel onder je contract te zetten, is het ook tijd om het aan je leidinggevende te vertellen. Doe dat het liefst face-to-face en met een ingeplande afspraak. Wanneer het hoge woord eruit is, zal hij of zij het officiële proces starten (vaak lever je tijdens dat proces pas je ontslagbrief in) en met je bespreken hoe en wanneer je het tegen de rest van je team zal vertellen.

Ontslag nemen tips

Waar moet je nou nog meer aan denken tijdens het ontslag nemen? Hoe sluit je dit hoofdstuk van je leven op de juiste manier af?

1. Kijk naar je opzegtermijn

Vaak is de opzegtermijn een maand, maar dit kan per bedrijf verschillen. Ook hangt het vaak af van hoelang je al bij een bedrijf werkt. Zoek dit daarom op in je contract voordat je ontslag neemt.

Het komt ook nog weleens voor dat je alleen aan het einde van de maand je arbeidscontract kunt beëindigen. Dat houdt in dat je tot 1 augustus door moet werken bij je huidige baan, zelfs als je op 20 juni ontslag neemt. Let daar dus op!

2. Zelf ontslag nemen + vakantiedagen

Kijk voor het gesprek naar de vakantiedagen die je (ongeveer) nog hebt, omdat je op deze manier beter je eind- en begindatum kunt afstemmen. Je kunt zelf uitrekenen hoeveel vakantiedagen je nog hebt nadat je zelf ontslag neemt, maar dit wordt ook officieel berekend als het proces eenmaal gestart is.

Weet dat je je vakantiedagen gedurende het jaar opbouwt. Stel dat je twintig vakantiedagen per jaar hebt, in juni ontslag neemt en er al vijf hebt opgenomen dit jaar, dan heb je niet nog vijftien vakantiedagen, maar vijf.

💡 Tip! Zorg voor minimaal een week vrij tussen je oude en nieuwe baan. Dat geeft je de tijd om het oude hoofdstuk goed af te sluiten en de nieuwe goed te beginnen.

3. Vertel het eerst aan je leidinggevende

De verleiding is waarschijnlijk groot om het eerst aan je vriendin te vertellen. Je wil niet opeens een bom bij haar droppen als je het aan het hele team vertelt. Toch is het in veel gevallen op professioneel vlak het verstandigst om het eerst aan je leidinggevende te vertellen.

Als je echt 1000 procent zeker bent dat je vriendin het niet door zal vertellen en het dus niet bij je leidinggevende terechtkomt voordat je ontslag neemt, zou je het kunnen vertellen. Benadruk dan wel hoe belangrijk het is dat ze het niet vertelt (aan andere collega’s). En doe het kort van tevoren: anders kunnen opmerkingen of uitstralingen toch nog iets verklappen.

4. Bereid het gesprek voor

Het ontslag gesprek is niet het exit-gesprek, dat later ingepland zal worden om te vragen wat je werkgever anders had kunnen doen om jou te behouden. Toch is het wel goed om hier al over na te denken.

Zelfs als je leidinggevende om feedback vraagt, is het slim om niet te negatief te zijn over collega’s, het bedrijf of je leidinggevende zelf. Deel eerder opbouwende kritiek die je verwoord als jouw mening en niet als feiten. Je wil niet op het laatste moment relaties verpesten die je jaren hebt opgebouwd.

5. Wees dankbaar

Dat brengt ons op het volgende punt: wees dankbaar in het gesprek. Of je nou weggaat omdat je toe bent aan een nieuwe uitdaging of omdat je niet gelukkig was op werk, je huidige baan heeft je veel geleerd. Het heeft bovendien de deur van je nieuwe baan voor je geopend. Wees daarom altijd dankbaar naar je leidinggevende en het bedrijf toe.

6. Denk aan je overdracht

Zoals ik net al zei, zal je leidinggevende verder het officiële proces starten en je hierin meenemen. Wat erg belangrijk is, is de overdracht. Houd gedurende je laatste maand (bijvoorbeeld), een document bij met alle informatie die handig kan zijn voor je leidinggevende, je collega’s en je vervanging.

Denk ook aan documenten die jij hebt aangemaakt op een online drive of cloud. Waarschijnlijk zal je e-mailadres op een gegeven moment opgezegd worden, waardoor het handig is als je collega’s kopieën maken van belangrijke documenten die jij ooit hebt aangemaakt.

Voorbeeldbrief ontslag nemen

Word je gevraagd om een ontslagbrief te schrijven, maar weet je niet goed wat er van je wordt verwacht? Hieronder hebben we een voorbeeldbrief om ontslag te nemen opgenomen.

[Jouw adres]

[Adres bedrijf]

[Plaats en datum]

Geachte mevrouw/meneer [achternaam van je leidinggevende],

Deze brief schrijf ik naar aanleiding van ons gesprek op [datum gesprek]. Bij deze wil ik officieel mijn ontslag indienen en mijn arbeidsovereenkomst bij [naam bedrijf] beëindigen.

Rekening houdend met de opzegtermijn van [aantal] maanden zal mijn contract aflopen op [datum contractbeëindiging]. De komende tijd zal ik ervoor zorgen dat de lopende zaken goed worden afgehandeld en mijn projecten worden overgedragen.

Graag wil ik je ook bedanken voor de kansen die ik heb gekregen en de fijne tijd die ik hier heb gehad. Ik wens je nog veel succes voor in de toekomst!

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Natuurlijk kun jij jouw brief iets formeler of juist informeler maken. Dat ligt maar net aan het type bedrijf dat je werkt. Maak de brief ook iets persoonlijker, zeker in de laatste alinea.

Succes!

