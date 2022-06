Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Alexandra (34): ‘Ik probeer van elke euro 2 euro te maken’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 34-jarige Alexandra.

Beroep: hondenoppas/trainer

Netto-inkomen: 1725 euro

Woonsituatie: half bij vriend, half thuis

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„7000 euro. Daar ben ik enigszins blij mee. Er zijn net een paar grote uitgaves vanaf gegaan en heb wat pech gehad hier en daar.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Minimaal 200 euro. Dit bedrag verdien ik namelijk doordat ik ook weleens op een stal help en paarden train, en zet ik meteen apart. Soms spaar ik nog meer als het lukt.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Als ik iets heel graag wil hebben, haal ik wel geld van mijn spaarrekening. Dat is de reden dat ik spaar.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja, ik probeer altijd van elke euro 2 euro te maken. Dit doe ik door bijvoorbeeld goed prijzen te vergelijken, groenten op de markt te kopen, vaker naar de Aldi te gaan en soms te wachten tot iets in de aanbieding is.

Ook laat ik mij zo min mogelijk verleiden tot bepaalde aankopen. En als ik ergens iets voor aan de kant leg, wordt het ook niet uitgegeven aan iets anders.”

Is er iets waar je toch meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Dat valt mee. Bordspelletjes wellicht. Mijn vriend en ik hebben deze hobby samen, dus je bent sneller geneigd om weer iets nieuws te kopen. Toch ben ik ook heel goed in gewoon een tijdje nee zeggen. Ook heb ik een beetje pech dit jaar met mijn honden. Ik hoop dat dit even het laatste incident is geweest dat enorm veel kosten maakt bij de dierenarts.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik wil graag een stuk hoger salaris en meer sparen, aangezien ik ook nog wat dromen heb. Hier wil ik heel hard voor gewerkt hebben om ze te halen. Wat dan niet lukt, lukt niet, maar never give up your dreams.”

Wat zijn dromen die je nog hebt?

„Ik wil heel graag een eigen huis, het liefst met land eromheen zodat ik een plek heb voor eigen paarden en een paar kennels voor een kleinschalige opvang van honden. Tevens wil nog verder leren over honden en paarden.”

Hoe zou je het meer verdienen willen realiseren?

„Door mijn huidige werk uit te breiden. Ik ben afgestudeerd hondengedragsdeskundige, maar hier nog niet heel erg werkzaam in.

Ik geef nu ook zo nu en dan gedragstherapie of puppybegeleiding, maar hoop dat dit in de toekomst een stuk meer wordt. Ook zou het leuk zijn wat vaker te gaan tekenen in opdracht. Dat gebeurt nu twee keer per jaar.”

Wat is je beste financiële tip?

„Laat je zo min mogelijk verleiden tot aankopen die niet nodig waren en spaar voor hetgeen je echt echt graag wilt hebben.”

