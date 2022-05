Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo beantwoord je de vraag: ‘Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?’ tijdens een sollicitatiegesprek

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham, ook verantwoordelijk voor de rubriek De Spaarrekening op Metro, een prangende lezersvraag. Met vandaag: hoe beantwoord je de vraag ‘Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?’ tijdens een sollicitatiegesprek?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over het beantwoorden van een sollicitatievraag die bijna altijd gesteld wordt.

„Beste Tessa, ik wil weer gaan solliciteren, maar heb het al zo lang niet gedaan dat ik me erg onzeker voel. Ik probeer me er daarom zo goed mogelijk op voor te bereiden. Op internet las ik dat de vraag waarom je weg wil bij je huidige werkgever vaak gesteld wordt. Met dat antwoord worstel ik. Ik vind mijn werk eigenlijk heel leuk en mijn collega’s ook. Het is mijn nieuwe baas waar ik niet mee klik en waardoor ik niet meer met plezier naar mijn werk ga. Wat antwoord ik dan?”

Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?

Het is heel verstandig dat je de vraag ‘Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?’ van tevoren voorbereid en dat je niet van plan bent om je oude werkgever zwart te maken. Dat staat namelijk totaal niet professioneel en is een grote afknapper voor veel bedrijven. De werkgever vraagt zich dan af hoe je over zijn bedrijf zal praten als je besluit weg te gaan.

Jouw persoonlijke reden maakt het inderdaad lastiger om deze vraag te beantwoorden. Er zijn twee aanpakken die je kunt kiezen.

Waarom wil je daar werken?

Bij de eerste aanpak draai je de vraag om. Je antwoordt niet waarom je weg wil bij je huidige werkgever, maar juist waarom je bij dit bedrijf wil werken. Bespreek wat je aansprak in de vacature (en waarom) en wat je in deze nieuwe functie hoopt te leren. Dat is namelijk ook eigenlijk waarom de persoon tegenover je de vraag stelt: hij of zij wil weten of de baan en het bedrijf matchen met jou, je ambities en je voorkeuren.

Het voordeel van deze aanpak is dat je een lastig gesprek over je oude baas zoveel mogelijk vermijdt en tegelijkertijd je enthousiasme over de functie laat zien. Jij solliciteert niet omdat je wanhopig weg wil bij je oude baan, maar omdat de vacature je zo aansprak. Dat maakt een wereld van verschil.

Waarom klikken jij en je baas niet?

Bij de tweede aanpak ga je op zoek naar de reden waarom jij en je baas niet boteren. Verschilt jullie visie? Is de cultuur veranderd sinds zijn of haar komst? Mag je bijvoorbeeld niet meer thuiswerken, terwijl jij dat wel graag wil?

Er zit namelijk een groot verschil in de vraag beantwoorden met ‘Ik wil weg omdat ik niet met mijn baas door één deur kan, hij is echt een eikel’ en ‘Zes maanden geleden heb ik een nieuwe manager gekregen die een totaal andere visie heeft op gebied [X] dan mijn oude leidinggevende. Deze visie matcht helaas daarom niet met de mijne. Naar aanleiding van de vacature en jullie website, denk ik dat dat hier een ander verhaal is. Klopt dat?’.

Wanneer je zegt dat je lang niet hebt gesolliciteerd, ga ik er vanuit dat je hiervoor lang bij deze werkgever hebt gewerkt. Een nieuwe baas die van visie met jou verschilt is daarom helemaal geen gekke reden om van baan te wisselen.

Na het lezen van de twee verschillende aanpakken, weet je waarschijnlijk welke het best bij jou en jouw situatie past. Of wellicht kun je de twee combineren voor een zo sterk mogelijk antwoord. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Op Metro hebben we veel artikelen over solliciteren geschreven. Hopelijk zitten daar ook nog wat waardevolle tips voor je tussen!

