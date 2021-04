7 tips om je kind te leren sparen met z’n zakgeld

Jong geleerd is oud gedaan, zeggen ze ook wel, en met geld is dat niet anders. Wie op jonge leeftijd al leert om goed met geld om te gaan, zal later betere financiële beslissingen maken. Je kind zakgeld geven en leren sparen is daarom essentieel. Maar hoe pak je dit het beste aan?

Wanneer begin je bijvoorbeeld met zakgeld? En hoe zorg je ervoor dat je kind ook daadwerkelijk wil sparen?

Begin vroeg

De eerste vraag die in je opkomt is misschien wanneer je het best kan beginnen met je kind zakgeld geven en leren sparen. Daar is geen eenduidig antwoord op: het verschilt per kind op welke leeftijd de lessen beginnen door te dringen. Zelf weet je dit waarschijnlijk het best. Maar onthoud: jong geleerd is oud gedaan. Het Nibud raadt aan om ongeveer op 6-jarige leeftijd te beginnen.

Begin met cash

Weet jij altijd precies hoeveel er op je rekening staat? Veel mensen zijn zich meer bewust van hoeveel geld er precies in hun portemonnee zit. Bij kinderen is dat precies hetzelfde. Vaak leren ze de waarde van geld makkelijker kennen door cash, omdat ze zo met eigen ogen kunnen zien hoeveel ze hebben gespaard.

Bedenk een doel

Bedenk samen met je kind een spaardoel, iets wat hij of zij heel graag wil hebben. Zorg er wel voor dat dit spaardoel niet te groot is, anders kan het zijn dat je kind de motivatie verliest. Wanneer je een doel hebt bedacht, is het makkelijker om de waarde van geld te leren. Alleen op deze manier leert je kind namelijk dat als je bijvoorbeeld snoepgoed koopt van je zakgeld, het langer duurt om het doel te bereiken.

Maak een spaarmeter

Met een spaarmeter kunnen jullie samen bijhouden hoe het met het sparen gaat en hoe dicht je kind al bij zijn of haar doel is. Bij een spaarmeter kleur je elke keer een vakje in of plak je een sticker als je zakgeld hebt gekregen. Zo maak je van sparen ook nog een leuke bezigheid.

Je kunt zelf aan de slag gaan om een spaarmeter te maken, maar op het internet zijn er ook een hoop te vinden. Niet alleen op Pinterest bijvoorbeeld, maar ook veel banken als SNS Bank en ASN Bank hebben spaarmeters gemaakt.

Verdeel het zakgeld over twee potjes

Het is belangrijk om te leren dat hoe meer je tussendoor koopt, hoe langer het duurt voordat je het doel hebt bereikt. Toch is het helemaal niet erg als er wensen tussendoor komen. Later als ze groot zijn, zullen ze ook niet alles kunnen sparen.

Je kunt er daarom voor kiezen om je kind twee potjes te geven waar het zakgeld in kan: één waarvan hij of zij geld kan pakken om iets te kopen en één waar het spaargeld in gaat voor het grote doel.

Maak duidelijke afspraken

Het helpt ook om duidelijke afspraken te maken over wat je kind wel en niet met zijn zakgeld mag kopen. Spreek bijvoorbeeld af dat ze eerst met jou moeten overleggen als ze speelgoed boven een bepaald bedrag willen kopen. Of dat ze er eerst een nachtje over slapen.

Een zakgeldcontract kan helpen bij het maken van dit soort afspraken. Hierin zet je hoeveel en wanneer je kind het zakgeld krijgt en wat er wel of niet met het geld gekocht mag worden. Hieronder zetten papa, mama en het kind dan hun handtekening. Als er later dan een discussie ontstaat, kun je het contract erbij pakken. Tip: op het internet vind je talloze leuke zakgeldcontracten.

Gebruik het zakgeld niet om te straffen en belonen

Het zakgeld van je kind is een middel om hem of haar te leren hoe je kunt omgaan met geld. Het is de basis om goed met geld te leren omgaan. Het Nibud raadt daarom aan om het nooit als middel te gebruiken om te straffen en te belonen. Het zou een vaste waarde moeten zijn. Het is met als met een salaris: ze krijgen een vast bedrag per periode en daarmee moeten ze uit zien te komen.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.