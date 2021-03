50 euro per maand beleggen, zoveel kan dat opleveren

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken hoef je echt niet rijk te zijn om succesvol te kunnen beleggen. Beleggen kan al met een paar tientjes per maand. Als je nu begint met 50 euro beleggen, zal de toekomstige versie van jezelf je dankbaar zijn.

Zoveel kan het je opleveren als je 50 euro per maand belegt.

Niets is zeker

Let op: we leggen de nadruk op ‘kan’. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Zet dus nooit al je geld op één aandeel en spreid goed (bijvoorbeeld door in een ETF te beleggen). Beleg ook altijd voor de lange termijn. Op deze manier zullen er mindere jaren tussen zitten, maar ook betere jaren. Meer tips om zo min mogelijk risico te lopen? Check dan dit artikel en luister de WorkJuice Podcast met beleggingsexpert Janneke Willemse.

50 euro per maand beleggen

Laat je niet tegenhouden door het feit dat je momenteel niet veel kunt uitgeven. Door onderstaande rekensom kun je zien dat jouw toekomstige versie van jezelf je al dankbaar is als je elke maand 50 euro weet te beleggen. Dat is misschien één leuke trui of broek per maand minder.

BinckBank maakte een berekening, die goed laat zien wat een paar tientjes per maand je in de toekomst kunnen opleveren. Er wordt hierbij uitgegaan van 7 procent rendement (dit kan natuurlijk in werkelijkheid verschillen). De belasting die je moet betalen over je beleggingen is ook meegenomen in de berekening.

Na tien jaar

Als je tien jaar lang elke maand 50 euro inlegt, heb je:

Zelf 6.000 euro ingelegd

Een vermogen van 8.601 euro

Een winst van 2.601 euro

Na twintig jaar

Bij twintig jaar heb je:

Zelf 12.000 euro ingelegd

Een vermogen van 25.520 euro

Een winst van 13.520 euro

Na dertig jaar

Heb je zelf 18.000 euro ingelegd

Een vermogen van 58.747 euro

Een winst van 40.747 euro

Na veertig jaar

Houd je het zelfs 40 jaar vol om 50 euro per maand te beleggen? Dan heb je:

24.000 ingelegd

Een vermogen van 121.863

Een winst van 97.863

Natuurlijk kan het werkelijke rendement en de werkelijke winst verschillen, maar het laat wel goed zien dat, alhoewel die 50 euro in eerste instantie misschien niet zo veel lijkt, je dit uiteindelijk een leuk bedrag kan opleveren. Zoals je aan de berekening ziet, groeit je geld door te beleggen exponentieel. Hoe langer je volhoudt, hoe sneller het bedrag zal oplopen.

Zie het dus niet als een quick fix om snel geld te verdienen. Beleg dus ook nooit met geld wat je binnenkort misschien nodig hebt voor een kapotte wasmachine.

Voordeel van maandelijks 50 euro beleggen

Elke maand een bepaald bedrag inzetten noemen we periodiek beleggen. Naast dat een paar tientjes per maand beleggen je een mooi bedrag kunnen opleveren, heeft deze manier van beleggen nog een ander groot voordeel.

Omdat je vast elke maand 50 euro overmaakt naar je beleggingsrekening, ga je het als het ware zien als een vaste last. Net zoals je energierekening of je Netflix abonnement. Je denkt er geen twee keer meer over na: het gebeurt gewoon.

Zie je er toch niets in? Misschien heb je dan iets aan drie tips die ervoor zorgen dat je bedrag op je spaarrekening wordt verhoogd.