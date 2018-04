Zo voorkom je impulsaankopen

Hoe voller je huis, hoe voller je hoofd. Wil je voorkomen dat er langzaam steeds meer troep je leven binnensluipt? Deze vijf tips helpen je daarbij.

1. Zet het op een wachtlijst

Een 30-day list is een verlanglijstje 2.0. Stel je ziet iets dat je graag wilt hebben. In plaats van het meteen te kopen, zet je het in je telefoon of op papier met de datum erachter (bijvoorbeeld: ‘nieuw boek – 30 april’). Wil je het na dertig dagen nog steeds hebben? Dan mag je het kopen. Door je aankoop uit te stellen, weet je of je met een impulsaankoop te maken hebt. Je kunt het ook nog moeilijker voor jezelf maken door een 60-day list of year-list te maken.

2. Stel jezelf drie belangrijke vragen

Als je nog maar een paar stappen van de kassa bent verwijderd, is het lastig om objectief naar je toekomstige aankoop te kijken. Een snelle manier om een impulsaankoop dan te ontmaskeren, is door jezelf de volgende drie vragen te stellen: ‘Waarom heb ik het nu nog niet?’, ‘Past het in mijn leven?’ en ‘Ben ik er over een jaar nog blij mee?’ Wanneer het antwoord op één van deze drie vragen ‘nee’ is, is de kans groot dat je een impulsaankoop in handen hebt.

3. Reken uit hoe lang je ervoor moet werken

Deze tip is misschien een beetje extreem, maar wel effectief: voordat je iets koopt, reken dan eerst uit hoe lang je ervoor moet werken. Misschien zorgt alleen deze rekensom er al voor dat je het in de winkel laat liggen. Twijfel je nog? Ga dan na hoe lang het meegaat en hoeveel plezier je er waarschijnlijk uithaalt. Als dit opweegt tegen de tijd dat je ervoor moet werken, is het waarschijnlijk geen miskoop.

4. Bedenk wanneer het in de prullenbak ligt

Een groot deel van de aankopen die we doen, hebben maar een korte levensduur. Voordat je het weet verdwijnen ze alweer in de prullenbak. Je kunt dit voorkomen door jezelf af te vragen hoe lang het duurt voordat het in de kliko ligt. Ziet het eruit alsof het snel kapot gaat of slijt? Als je niet kunt voorstellen dat het jaren meegaat, kun je het waarschijnlijk beter niet kopen.

5. Ga na hoe je je voelt

Impulsaankopen doe je veel eerder als je niet helemaal lekker in je vel zit. Daar komt de term ‘therapy shopping’ ook vandaan. Sta daarom voordat je naar de stad gaat stil bij hoe je je voelt. Doe hetzelfde als je op het punt staat om iets af te rekenen. Haal een keer diep adem, loop een klein rondje en bedenk of je het écht nodig hebt of dat je het net zo goed kunt laten liggen. Door een paar minuten afstand van je aankoop te doen, weet je of het een goede koop is.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.