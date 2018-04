Je kunt slapen zonder het door te hebben

Je tandenpoetsen terwijl je door Instagram scrollt of een boterham eten terwijl je met een half oog het journaal kijkt. Het lijkt productief, maar het is het niet. Deze zes redenen overtuigen je om vandaag nog te stoppen met multitasken.

1. Het is funest voor je concentratie

Multitasken is een ander woord voor ongeconcentreerd bezig zijn. Je richt je aandacht op meerdere dingen tegelijk, waardoor het steeds lastiger wordt om je op één ding te concentreren. Je bent het immers gewend om van alles tegelijk te doen. Net zoals je voor een marathon moet trainen, geldt dat ook voor een goede concentratie. Door niet te multitasken maar te monotasken, train je voor een langere spanningsboog. Dat komt altijd goed van pas.

2. Er is nóg minder ruimte voor even niks

De smartphone is een handige uitvinding, maar maakt het ook nóg makkelijker om te multitasken. Wacht je op de trein? Dan kun je best even Facebook checken. Zit je op de wc? Dan geldt hetzelfde. Wie multitaskt gunt zichzelf niet de tijd om even te niksen en verleert het om te dagdromen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Door even helemaal niks te doen, laad je op en is er ruimte voor ‘aha-momenten’. Het maakt je zelfs creatiever.

3. Je hebt minder oog voor je omgeving

Eigenlijk heel logisch: als je meerdere dingen tegelijk doet, heb je minder oog voor je omgeving. Als je wandelt én op je telefoon kijkt, mis je de helft. Uit onderzoek van de Western Washington University bleek dat we veel minder prikkels registreren als we multitasken. Zonde, want de mooiste dingen vallen op als je aandacht hebt voor de wereld om je heen. Van een glimlach van een vreemde tot een zonsondergang.

4. Je bent onproductief bezig

Doe je liever één ding goed, dan drie dingen voor de helft? Dan is dat een goede reden om voor eens en voor altijd te stoppen met multitasken. Meerdere dingen tegelijk doen, maakt je namelijk alles behalve productief. Voordat je het weet, heb je allemaal losse eindjes en maak je nooit iets écht af. Het switchen tussen verschillende taken, zorgt er ook voor dat je steeds opnieuw moet beginnen. En dat kost onnodig veel tijd en energie.

5. Het geeft je een gevoel van stress

Door te multitasken krijg je het gevoel dat je het druk hebt. Dit komt omdat je je brein de opdracht geeft om op meerdere dingen tegelijk te focussen, terwijl dat eigenlijk onmogelijk is. Hierdoor voel je je eerder gestrest. De oplossing is simpel: doe één ding tegelijk met je volle concentratie. Het gevoel van stress verdwijnt en je bent ook nog eens eerder klaar.

6. Je komt nooit in de flow

Ken je het gevoel dat je compleet door iets wordt opgeslurpt? Je geniet er extra van, het geeft je energie en je vergeet even de tijd. Dan ben je in een productieve flow. Je kunt alleen in deze fijne (werk)modus komen als je je niet steeds door iets laat afleiden. Leg je telefoon daarom uit het zicht, vermijd andere bronnen van afleiding en doe één ding tegelijk. Zo zit je zo in de flow!

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.