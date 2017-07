Zenzoekers #3: 4x meditatie-apps voor in de trein

Goed nieuws: mediteren kan overal, zelfs in de trein. Daarvoor hoef je je niet in een ingewikkelde lotushouding te wringen, heb je geen uren nodig en hoeft het zelfs niet stil te zijn. Met deze meditatie-apps is het een eitje.

1. Smiling Mind

Deze app is heel geschikt voor mensen die mediteren willen proberen, maar geen idee hebben of het iets voor hen is. Smiling Mind is dan dé manier om dat te ontdekken. Deze gratis app heeft 17 programma’s die je stapje voor stapje meer leren over meditatie en mindfulness. Van bewuster ademhalen tot focussen op de geluiden om je heen. Aan het begin van iedere meditatie kun je aangeven hoe je je op dit moment voelt. Zo weet je na een een paar dagen al of mediteren effect heeft en of je ermee door wilt gaan.

Prijs: gratis.

2. Buddhify

Buddhify is de snoepwinkel onder de meditatie-apps, want het heeft een eindeloos aanbod. Je kunt uit maar liefst 80 verschillende geleide meditaties kiezen voor ieder moment van de dag. Voor als je wakker wordt, in de stad loopt, in de trein zit of niet kunt slapen. Een handige stok achter de deur: de app houdt precies bij hoe lang je per dag mediteert, hoeveel dagen je achter elkaar hebt gemediteerd en hoeveel procent je van de meditaties je hebt geprobeerd.

Prijs: €5,49 voor iPhone, €2,49 voor Android.

3. Mindful momentje

Laat je niet afschrikken door de naam van deze app. Het klinkt een beetje geitenwollensokkerig, maar dat is het niet. 'Mindful momentje' is een fijne app met korte en lange meditaties. Geschikt voor de paar minuten dat je in de trein zit of juist voor als je een lange treinreis maakt. De geleide meditaties zijn in het Nederlands (met zachte g!), maar je kunt ook kiezen voor alleen achtergrondmuziek. Heel rustgevend, met af en toe het geluid van een klankschaal.

Prijs: gratis.

4. Headspace

Headspace zorgt voor meer ruimte in je hoofd. Zonder zweverige teksten helpt deze app je in 10 minuten je hoofd leegmaken. Stil hoeft het daarvoor niet te zien, want Headspace leert je zelfs mindful omgaan met achtergrondlawaai. Fijn als je geen plek hebt veroverd in de stiltecoupé en afgeleid wordt door pratende medereizigers, de railcatering en de muziek van je buurman.

Prijs: na de proefperiode van 10 dagen, betaal je €9,99 per maand.

Geen tijd om een app te downloaden? Gebruik dan deze YouTube-video met een meditatie speciaal voor een productief en positief begin van de dag.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Volgende week maandag staan Lisa & Shirah weer vroeg voor je klaar met meer treinfulness tips!