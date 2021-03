Even voorstellen (1): Finalisten van The voice of Holland Nienke en Dani

De finale van het elfde seizoen van The voice of Holland is dáár. Wie zijn morgenavond de vier overgebleven kandidaten? Metro stelt ze voor.

De vier kanshebbers op 50.000 euro, een platendeal en een elektrische auto zijn Nienke, Dani, Jasper en Sem. Voor deel 1 belde Metro met de eerste twee.

Finaliste van The voice of Holland Nienke

Nienke Fitters (25) uit Tilburg. Van: Team Ali B

Nienke is stewardess bij KLM. In die rol viel zij vorig jaar in KLM-kleding op met een optreden in talkshow Op1. Ze heeft in het verleden een musicalopleiding gedaan en als stagiair veel shows gespeeld en gezongen in een dinnershow.

Ben je al een beetje terug op aarde nu je in de finale van The voice zit?

„Inmiddels ben ik wel wat geland. Het is onwerkelijk allemaal, maar superleuk. Ik heb héél veel zin in vrijdag.”

Had je dit ooit kunnen bedenken?

„Nee. Toen ik aan dit hele avontuur begon dacht ik alleen maar dat zingen iets is wat ik het allerliefste doe. Ik wilde gewoon kijken hoever ik zou komen. Maar zover… dat heb ik nooit durven dromen en gedacht. Dat het nu zover is, is echt geweldig.”

Was je optreden in Op1 een trigger om meer van jezelf te laten horen?

„Ja, het was het eerste wat ik deed na een lange tijd van niet zingen. Door mijn baan als stewardess had ik het zingen op een laag pitje gezet, helaas. Door Op1 dacht ik ‘ja, dit is toch wat ik het liefste doe’. Toen ben ik weer aan de slag gegaan.”



Met wat voor doel ging je The voice of Holland in?

„Simpel: weer gaan zingen en mezelf laten zien. Ik wilde ervaring opdoen en nog meer leren. En nu is het voorbijgevlogen. Vrijdag alweer de laatste show, dat voelt bizar.”

Mocht je winnen, heb je je rijbewijs?

„Ja heb ik, die auto kan komen.”

Winst investeren in de muziek

Heb je de 50.000 euro in je hoofd al uitgegeven?

„Wow… nog niet alles, haha. Ik zou het allemaal investeren in muziek en verder gaan. De winnaar heeft ook een platendeal, maar die is eenmalig. Daarna moet je verder, dus ik zou het geld in mezelf investeren.”

Is het denkbaar dat je je leven in het vliegtuig opgeeft?

„Daar is op dit moment natuurlijk nog geen sprake van. Als blijkt dat ik mijn leven als stewardess voor de muziek kán opgeven, dan denk ik dat ik dat uiteindelijk wel zal doen.”

Wanneer is de finale van The voice voor jou geslaagd?

„Als ik er echt van heb genoten. Als ik er alles aan heb gedaan wat ik kon. Wat de uitslag dan is, dat zien we vrijdag wel. Als het maar een hele leuke avond wordt.”

Wie is de favoriet voor jou?

„Poeh, dat vind ik heel moeilijk. We kunnen het volgens mij alle vier zijn. Sem en Dani hebben unieke stemmen, Jasper is op zijn manier uniek en geliefd bij het publiek. En ikzelf ben nog het enige meisje. Ik durf het gewoon niet te zeggen.”

Finalist van The voice of Holland Dani

Dani van Velthoven (21) uit Purmerend. Van: Team Anouk

Dani is op dit moment ‘full time The voice-deelnemer’ na het stoppen van zijn studie sociaal juridische dienstverlening (‘online studeren daar ging ik niet zo goed op’). Na een opleiding aan het Lucia Marthas Instituut danste en zong hij in Spanje in een dinnershow van een vijf sterren-hotel. Hij neemt het – ook in het programma – graag op voor de LGBTQ+-community. Dani is vernoemd naar een voormalige voetballer van Ajax.

Ben je al een beetje terug op aarde nu je in de finale van The voice zit?

„Inmiddels wel. Vorige week had ik niet zo’n positieve mindset, dat heb ik nu achter me kunnen laten. Ik ben nu weer helemaal happy en realiseerde me opeens ‘damn, ik ben de laatste van Anouk’. Dat ik in de finale zit vind ik bizar. Ik heb gewoon 25 procent kans om te winnen. Voor mij is The voice al geslaagd. Elke afleveringen verwachtte ik niets.”

Met wat voor doel ging je The voice of Holland in?

„Geen… Sterker nog, de ochtend van mijn blind audition wilde ik cancelen. Ik dacht dat toch niemand zou draaien. Waarom zou ik mezelf voor schut zetten? Maar er draaiden vier stoelen. Ik had dus nooit verwacht dat dit ging gebeuren. Vooraf was het doel lekker zingen en proberen de lol ervan in te zien. Het was in september en toen was er nog wat publiek. Ik realiseerde me dat ik een van de mensen was die überhaupt op een podium mocht staan. Ik vind optreden echt fantastisch, daar krijg ik energie van. Mijn voornaamste doel was dus genieten. Proberen maar en als het fout zou gaan, dan ging het maar fout.”



Mocht je winnen, heb je je rijbewijs?

„Nee, nog niet. Gelukkig heeft mijn moeder wel haar rijbewijs. Mijn vriend ook, maar die moet nog een keer afrijden om een Europees rijbewijs te kunnen krijgen. Ik wil hem ook gaan halen als het weer kan en hoop dan van de zomer lekker door heel Nederland te kunnen toeteren in die auto.”

„Ik denk dat ik het grootste gedeelte opzijzet. Dan kan ik goed nadenken of ik het geld ergens in kan investeren. Een buffer is handig. Maar ik ga sowieso één heel mooi kledingstuk kopen. Ik ben een echte fashionista. Die kan ik dan voor andere optredens gebruiken. Ik ben nu bezig met een local designer die iets voor me maakt. En dat moet natuurlijk betaald worden. En oh ja, ik zou op dit moment wel heel erg graag een weekje op vakantie willen.”

Een echte fashionata

Heb je in je hoofd die 50.000 euro al uitgegeven?

Wanneer is de finale van The voice voor jou geslaagd?

„Als ik gewonnen heb, haha. Maar ja, je weet het nooit. Ik hoop eerlijk gezegd dat vrijdag iedereen kan zeggen dat hij of zij het goed gedaan heeft. Ik lees op social media best vaak dat het een slecht seizoen is en nare comments. Misschien komt dat omdat we allemaal wel ergens een misser hebben gehad. Ik hoop daarom dat we in de finale alle vier knallen. Dat iedereen vlekkeloos zingt en voor Jasper hoop ik dat het meest. Dan kunnen we allemaal trots zijn en zien we wel wie er wint.”

Wie is de favoriet voor jou?

„Ik denk Sem. Hij is jong en erg steady geweest. Ik vind hem heel erg goed. Wat hij op zijn 17e al kan, wow. Als ik terugdenk aan toen ik 17 was, dan herinner me alleen maar gestruggel met de baard in mijn keel. Hij is al een volwaardig artiest. Ja, Sem is de grootste concurrent.”