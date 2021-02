Radio 538 kiest leukste naam: Ferry Kok werkt als kok op een ferry

Dan heet je Ferry Kok en is je beroep kok. Op een ferry. Reden genoeg voor de luisteraars van Radio 538 om zijn naam uit te roepen tot ‘leukste aptoniem’.

Een aptoniem is een naam die past bij wat een persoon in zijn of haar dagelijks leven doet. Daar weet Radio 538 wel raad mee. De zender heeft jaarlijks ook de verkiezing van de Faamnaam. Die ging in 2020 naar Mette Bus, de opvolger van Mat Ras.

Radio 538 ziet veel opvallende namen

Ferry Kok uit Moordrecht werkt al jaren in de keuken van een ferry. We meldden het al: hij werkt als kok! Ferry’s naam sluit naadloos aan bij wat hij in het dagelijks leven doet en daarmee is de Moordrechtenaar naamdrager van een zogeheten ‘aptoniem’. Toeval of een uitzondering zou je denken, maar niets lijkt minder waar. Radio 538 weet er alles van.

Er zijn zelfs zoveel voorbeelden, dat 538-dj Frank Dane besloot om samen met zijn luisteraars op zoek te gaan naar de leukste aptoniem. Luisteraars van De 538 Ochtendshow stemden massaal op Ferry, die vanmorgen in de studio van Radio 538 werd bekroond met de titel en een grote bokaal. Na Ferry Kok volgen Marco Spijkerman (timmerman) en Maarten Hornikx (hoogleraar in geluid) op de tweede en derde positie.

Hennie de Haan Cup

538-dj Frank Dane: „Vorig jaar belden we met Hennie de Haan, woordvoerder van de pluimveesector, waarna we besloten om dagelijks luisteraars op te roepen die ook een naam hebben passend bij hun beroep. We hadden nooit gedacht dat er zoveel voorbeelden zouden zijn, allemaal dankzij honderden tips van 538-luisteraars. Ferry is een terechte winnaar en trotse naamdrager!”

Ferry Kok is nu de trotse bezitter van de Hennie de Haan Cup van Radio 538: „Dat mijn naam en beroep bij elkaar passen is puur toeval. Ik heb vroeger voor kok geleerd en zag toen een baan voorbij komen op de ferry. Ik heb er toen niet eens echt over nagedacht en doe dit al twintig jaar met veel plezier.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ferry Kok die kok op een ferry is, Ignar Rip die een kerkhof beheert en Klaske Meester die juffrouw is… Stem nú op jouw favoriete Hennie de Haan Cup-naam! 🐔 — De 538 Ochtendshow met Frank (@538ochtendshow) February 5, 2021

Top 10 aptoniemen Radio 538

1. Ferry Kok – kok op een ferry

2. Marco Spijkerman (getrouwd met Lianne den Hamer) – timmerman

3. Maarten Hornikx – hoogleraar in geluid

4. Arina Naaktgeboren – kraamverzorgster

5. Els Suiker – diabetesverpleegkundige

6. Ignar Rip – begraafplaatsbeheerder

7. Tim Timmer – timmerman

8. Klaske Meester – juffrouw

9. John den Boef – werkt bij de politie

10. Mario Lek – loodgieter