Op1: kijkers ontevreden over Paul de Leeuw en Lubach uit kritiek op gasten

Arjen Lubach zat gisteren ‘aan tafel’ bij de talkshow Op1. Niet in het echt, maar vanuit huis via videoverbinding. Hij wilde namelijk niet naar de studio komen vanwege de avondklok. De gasten die daar wel fysiek aan tafel zaten, kregen dan ook wat kritiek van Lubach over zich heen.

De talkshow werd vrijdagavond gepresenteerd door Paul de Leeuw en Astrid Joosten. Aan tafel schoven onder meer Sander Schimmelpenninck, die een debat aanging over de loonkloof tussen mannen en vrouw. En René Mioch en Imca Marina kwamen praten over een podcast.

Kritiek gasten Op1

Lubach, die sinds december zijn been in het gips heeft, schoof via videoverbinding aan. Hij vertelde in Op1 over het allerlaatste seizoen van Zondag met Lubach, dat aankomende zondag van start gaat. Maar hij gaf de gasten, die wel fysiek aan de Op1-tafel zaten, ook een uitbrander.

Op de vraag waarom hij via videoverbinding aan het gesprek meedeed, zei Lubach dat dit niet alleen was vanwege zijn gebroken been. Ook vanwege corona: „Ik vind het onnodig om tijdens de avondklok mijn programma te komen verkopen en te laten zien dat ik het wel waard ben om naar buiten te mogen”, aldus Lubach in Op1. „Dat is meteen om iedereen in de studio een slecht gevoel te geven.” Een uitnodiging van een talkshow wordt gezien als geldige reden om na 21.00 uur ’s avonds nog naar buiten te gaan.

Kijkers van Op1 kunnen de uitbrander van Lubach wel waarderen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet veel gehoord de afgelopen weken : ik vind het niet nodig om de avondklok te ontwijken om mijn eigen programma te promoten. Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen. #lubach #Op1 — Annemarie ten Hoven (@AtH1977) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi dat er ook tv persoonlijkheden zijn met gezond verstand. Je programma promoten kan ook via een videocall. #lubach #op1 — Randy Young-A-Fat (@ryoungafat) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

dat gezicht van de in de studio zittende Rene Mioch bij de uitleg van Arjen Lubach dat hij het niet vindt kunnen om nu voor een promotie met de avondklok te gaan reizen 😂 #Op1 — Marcel Dalvoorde (@Dalvoorde) February 5, 2021

Talkshows onder vuur

De latenighttalkshows liggen de afgelopen weken, tijdens de avondklok, onder vuur voor het uitnodigen van te veel (onnodige) gasten. Zowel de NPO als RTL hebben beloofd de gastenlijsten aan te passen. Maar nog met grote regelmaat zitten er gasten aan tafel die langskomen om hun nieuwe plaat of programma te promoten.

Kritiek Paul de Leeuw

Naast de lof die Lubach kreeg voor zijn uitspraken, was er na de uitzending van vrijdagavond ook veel kritiek. Kijkers konden Paul de Leeuw, die sinds november het Op1 presenteert, niet waarderen. Zo waren velen van mening dat De Leeuw te veel over zichzelf sprak en anderen onderbrak op onnodige momenten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laat die man eerst zijn verhaal doen! Paul de Leeuw….Goed verhaal trouwens….👍🏼 #Op1 — Alberdina🧜 Chatarina🇳🇱💃🚲🇮🇱 (@dinie_van) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Paul de Leeuw is niet geschikt voor @op1npo #Op1npo graag vervangen voor een ander😡 — Eddy Boom (@Eddy_Boom) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De microfoon uitzetten van Paul de Leeuw zal bij die schreeuwerd niet veel helpen. Stembanden doorknippen dan maar. Graag! Hij laat niemand 10 woorden praten zonder dat hij er met zijn waffel doorheen blèrt. Kappen! #Op1 #Op1npo — Jan Fransen (@fctjan) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik schrok echt van de manier waarop Paul de Leeuw de brug sloeg tussen de situatie van George Kooymans en het winterweer met @helgavanleur #Op1npo #Op1. — Bertje Nenniz (@BNenniz) February 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit was niet best met Paul de Leeuw vanavond. En ik ben van nature niet kritisch. #Op1npo — Bertje Nenniz (@BNenniz) February 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zit me nu al aan Paul de Leeuw te ergeren…😖 Zichzelf weer op de eerste plek zetten…🤬 #op1npo #op1 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Op1npo het is voor #pauldeleeuw nog even wennen, dat het bij op1 niet persee om hem draait. — Pieter (@peejee66) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zag #Lubach bij #op1. Hij vertelde dat hij iets anders ging doen. Even hoopte ik, tegen beter weten in, dat hij Paul de Leeuw gaat vervangen bij #Op1npo. Nee, helaas. Paul, je kunt nog vrijwillig opstappen ! #pauldeleeuw — Erik (@EJMAvdBroek) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.