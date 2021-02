Legendarisch Daft Punk stopt na 28 jaar: ‘Einde van een tijdperk’

28 jaar. Zolang bestond het legendarische DJ-duo Daft Punk. Op 22 februari 2021 hebben ze hun afscheid aangekondigd. De band bestond uit de Fransmannen Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo.

De twee kwamen elkaar tegen op school in 1987 en begonnen vanaf 1993 hun eigen dance- en electromuziek te maken. Hun debuutalbum Homework uit 1997 was meteen een succes, met megahits als Da Funk en Around the World. Het betekende een hele nieuwe stroming in de Franse house- en dancemuziek.

Robotpakken Daft Punk

Vanaf 2001, bij de lancering van hun tweede album, verschenen Bangalter en De Homem-Christo steevast in hun kenmerkende robotpakken. Van dat album werd One More Time hun grootste hit. Het duurde lang voor Daft Punk weer een grote hit scoorde, maar met Get Lucky hadden ze in 2013 goud in handen. De samenwerking met Pharrell Williams blies de electrolegendes nog eens nieuw leven in. Ook in 2016 scoorden ze nog twee grote hits met The Weeknd met de nummers Starboy en I feel it coming. Op Star Boy kwam wel kritiek, omdat het plagiaat zou zijn.

Afscheidsvideo

Het Franse duo maakte hun afscheid bekend in een YouTube-video, waarin een timer van één van de robotpakken wordt geactiveerd. Na een minuut volgt een ontploffing. Erna verschijnt een banner met de tekst: Daft Punk: 1993-2021. De overgebleven robot van de band loopt vervolgens de woestijn in, de zon tegemoet.

‘Einde van een tijdperk’

Social media ontplofte na de bekendmaking. Veel fans voor wie Daft Punk onderdeel was van hun wilde, jonge jaren, treuren om het afscheid van het duo. Ook worden er veel nostalgische herinneringen opgehaald. „Vond m’n oude Daft Club card nog, zat bij de eerste batch van het Discovery album in 2001″, mijmert een Twitteraar. „Het einde van een tijdperk”, zegt iemand anders. „Daft Punk hield zich niet aan generaties. Daft Punk was van iedereen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vond m'n oude Daft Club card nog, zat bij de eerste batch van het Discovery album in 2001. Kon je extra nummers mee downloaden over je piepkraakmodem.

Het waren toch wel vernieuwende jongens hoor. #DaftPunk pic.twitter.com/Pym3unb0hC — Denkjewel (@Denkjewel) February 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ik bij mij thuis feesten geef speel ik muziek via mijn cd-speler. In de late uren zorgt Alive van Daft Punk steeds voor een geweldige dansexplosie. Zo, zo goed. Bedankt voor de dansjes. Had jullie graag live gezien maar helaas. #daftpunk — Maarten Bastiaensen (@NetraamB) February 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#DaftPunk is niet meer. Het einde van een tijdperk. Daft Punk hield zich niet aan generaties. Daft Punk was van iedereen… 🖤 — Jeroen Portengen (@JeroeP) February 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.