Nederlandse jeugd maakt massaal gebruik van Netflix, maar betaalt er amper voor

Van Netflix tot Disney+ en van Videoland tot Amazon Prime. Het aantal streamingdiensten blijft maar groeien. Meer content is natuurlijk altijd lekker, maar daar hangen ook weer meer kosten aan. Gelukkig is er een manier om alles te zien zonder het volle pond te betalen, namelijk door het delen van accounts. Uit onderzoek blijkt dat vooral de Nederlandse jeugd dit massaal doet.

In samenwerking met contentmarketingbureau Wayne Parker Kent heeft het onderzoeksbureau MediaTest groot onderzoek gedaan onder jongeren. Zij gingen op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen twee generaties: Millennials en Gen Z. Van hun sportgedrag tot vrijetijdsbesteding en van privacy tot het consumeren van media. In zo’n onderzoek kun je dus niet om streaming heen.

Netflix met afstand het populairst

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er nog steeds veel televisie gekeken wordt. Ook door jongeren, want zowel Gen Z als Millennials kijken gemiddeld bijna drie uur televisie per dag. Een deel daarvan is ouderwets lineair, maar ruim de helft van de tijd wordt er gebruik gemaakt van On Demand diensten zoals Netflix, Disney+ en andere streamingdiensten.

Dat komt waarschijnlijk niet als een verrassing. Pas als je wat dieper kijkt, zie je een aantal opmerkelijke dingen zoals de populariteit van Netflix. Netflix kent een vrijwel volledig bereik (ruim 90 procent) onder de Nederlandse jongeren. Nummer twee en drie volgen op grote afstand. Daar vinden we Videoland en Disney+ met respectievelijk 30 procent en 27 procent. Slechts 5 procent van de jongeren maakt van geen enkele streamingdienst gebruik.

De Nederlandse jeugd houdt van delen

Netflix is ongekend populair bij jongeren en dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat deze streamingdienst zo goed te delen is. Dit gebeurt namelijk massaal. 93 procent van alle jongeren die Netflix gebruiken, geven aan dat ze gebruik maken van een gedeeld account. De meesten van hen delen ook de kosten van dat abonnement.

Onderaan de streep komt het erop neer dat de gemiddelde Millennial 10,70 euro per maand betaalt voor diverse streamingdiensten. Dat is niet veel, zeker niet gezien het feit dat de gemiddelde respondent van 2 à 3 diensten gebruik maakt. Bij Gen Z is het zelfs nog erger. Zij betalen gemiddeld slechts 5,52 euro per maand voor Netflix en al hun andere streamingdiensten.

