Elly en Rikkert nemen afscheid met lockdown-concert

Volkszangduo Elly en Rikkert heeft vrijdag na een carrière van 50 jaar voor het laatst opgetreden. Dat ging vanwege de coronacrisis anders dan gepland.

De afscheidstour kon niet worden afgemaakt en verplaatsen was geen optie vanwege de gezondheid van Rikkert. Daarom besloot het duo het optreden online via een livestream te houden. Dat bleek een bijzonder succes.

Het laatste optreden van Elly en Rikkert

„Het was heel vreemd”, vertelde de inmiddels 74-jarige Elly Zuiderveld-Nieman zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal. Samen met Rikkert (73) zong ze het publiek nu via een livestream op internet toe. „Vooral bij de eerste twee nummers dacht ik even: hoe komen we de avond door? Maar we stelden ons gewoon de mensen voor die zaten te kijken. Soms had ik bepaalde personen voor ogen, en dan ging het wel weer. En er zat natuurlijk een geweldige crew, waar we af en toe naar konden kijken.”

Veel ‘hartverwarmende’ berichtjes na concert

Hoeveel mensen er precies meekeken weet Elly niet, maar zij en haar man werden na afloop overspoeld met lieve berichtjes. „We zitten ze nog allemaal te bekijken. Het is hartverwarmend en ontroerend. Echt overweldigend en heel fijn.”

Ook op Twitter uitten fans hun bewondering en dank voor het levenswerk en memorabele afscheid van Elly en Rikkert.

Vanavond nemen Elly & Rikkert afscheid van het podium. Een memorabel moment. Al is de zaal vanavond noodgedwongen leeg, laten we ze een staande ovatie geven vanuit onze huiskamers. Groot respect voor deze prachtige mensen en artiesten 🙌🏻🙏 — Matthijn Buwalda (@matthijnbuwalda) May 15, 2020

De dag dat Elly en Rikkert stopt. Een wonderlijk fenomeen en de soundtrack van de kindertijd. Dank, @EllyElrik — Samuel Gerrets (@sgerrets) May 15, 2020

Dat er nu geen publiek bij het laatste optreden kon zijn, is jammer. „Maar de gezondheid van Rikkert liet het niet meer toe”, zegt Elly. Zijn situatie is volgens haar „te onzeker” om het over een half jaar of jaar te doen. „Ik zeg niet dat het helemaal over is maar het was te onzeker dus hebben we hier voor gekozen.”

Duo Elly en Rikkert al ruim 50 jaar een begrip

Echtpaar Elly en Rikkert trouwde in 1968 en werden in de loop van de jaren 70 bekend in de hippie-scene met hun liedjes voor kinderen en volwassenen. Hun bekendste hit is De kauwgomballenboom uit oktober 1971.

In 1976 bekeerden het koppel zich tot het Christendom. Hierna traden zij op tijdens EO-jongerendagen. Ook maakten ze meer sociaal-maatschappelijk geëngageerde nummers.

In 2013 vierden Elly en Rikkert hun 45-jarig jubileum als duo in Carré, dat werd uitgezonden door Omroep Max. Ze traden op met het Metropoolorkest. Een registratie van dit concert werd op 12 april 2013 uitgezonden door Omroep MAX.

Met hun show “50 jaar mooi geweest” toerden ze in 2019 voor het laatst langs meer dan twintig theaters in Nederland en drie in België met hun vrienden en muzikanten.

