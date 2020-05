Drukte van belang: 22.000 bezoekers online in wachtrij voor Efteling

Het was zaterdagmiddag druk. Niet in de Efteling zelf, maar wel op de website van het bekendste pretpark van Nederland. De interesse om een bezoek aan het attractiepark te reserveren was zo groot, dat er online een grote wachtrij is ontstaan.

Op het hoogtepunt stonden 22.000 mensen in de digitale wachtrij, dat zegt een woordvoerster van de Efteling. Diverse sociale mediaberichten van wachtende impliceren echter dat de rij op het hoogtepunt nog een stuk langer was. Zo is een van de wachtenden boos, omdat er om kwart over vijf ruim 29.000 mensen in de wachtrij voor hem stonden.

Dit kan toch niet waar zijn @efteling toch???

Sta ik netjes in de wachtrij met nog 4219 wachtenden voor mij en een uur later:

HOP: 29250 wachtenden voor je!!!

😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

Huhhh???

Sorry @Efteling maar dat kan niet de bedoeling zijn toch???

FRUSTREREND!!!

WAT NU??? — Alex (@Alex72709685) May 16, 2020

Gedoseerd open

Het attractiepark in Kaatsheuvel gaat vanaf woensdag 20 mei weer gedoseerd open. De Efteling kan dan een maximumaantal gasten, een derde van de normale capaciteit, toelaten. Bezoekers moeten vooraf reserveren, zo hebben de attractieparken gezamenlijk afgesproken. Op die manier wordt voorkomen dat mensen voor niks aan de poort staan en het te druk wordt in het park.

De reserveringspagina ging zaterdag om 16.00 uur open. Het is op dit moment alleen voor abonnementhouders mogelijk om een reservering te maken. Overige bezoekers kunnen vanaf maandag 10.00 uur een bezoek aan de Efteling reserveren.

Site Efteling crasht

Ondanks dat het dus maar een beperkte selectie was die een kaartje kon kopen, kon de website van de Efteling de drukte niet aan. Om even over kwart voor vijf werd er melding gemaakt van een technisch probleem.

Volgens mij heb ik de oorzaak gevonden van de storing. Altijd die fanfare.. πŸ˜‚ #Efteling pic.twitter.com/zzlsnRMZqI — Jelmer (@J3elmereH) May 16, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.