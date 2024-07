Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deadpool & Wolverine: de allergrootste Marvel-fout tot nu toe (maar niet heus)

Voor wie eens toe is aan een heerlijke dosis superhelden-flauwekul (inclusief geweldige actie, wees gerust), kan vanaf vandaag heel goed terecht bij Deadpool & Wolverine. Inclusief zelfspot in verband met eerdere Marvel-films die veel minder goed uit de verf kwamen.

Metro geeft alvast een dikke pluim voor dat laatste, ondanks piepende oren (zie kader). Voor de Nederlandse pers was de actiekomedie tot het laatst – gistermiddag – verborgen gehouden, maar we gingen er ruim twee uur lang eens goed voor zitten voor Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Geen rijen meer voor Marvel-titels in de bioscoop

Marvel-comics kennen we als stripverhalen – en vervolgens films – over superhelden inmiddels al meer dan zestig jaar en vele titels waren regelrechte hits. De sleet zat er echter een beetje in. Zo stonden we bijvoorbeeld vorig jaar wereldwijd niet meer te dringen bij de bioscoopkassa’s voor de twee films van toen: Ant-Man and the Wasp: Quantumania en Guardians of the Galaxy Vol. 3. Dat is weleens anders geweest, ze verrasten de geoefende superheldenkijkers niet meer genoeg.

Het is alsof Disney / 20th Century Fox daarover een voorgevoel had, toen de productie van Deadpool & Wolverine ongetwijfeld al gaande was. Zo van: ‘We gaan de bioscoopgangers weer eens laten zien hoe het moet, dan maar zonder ‘ons’ daar zelf bij te sparen; wie weet wordt dat gewaardeerd.’ Nou, dat gaat wel lukken.

Wie zijn Deadpool & Wolverine?

Voor wie de achterliggende jaren voor wat betreft deze twee personages even gemist heeft: ze opereerden tot nu toe meestal onafhankelijk van elkaar in afzonderlijke films, al kon je ze ooit samen zien in X-Men Origins: Wolverine in 2009. Deadpool (of Wade Wilson) is een Canadese high-tech huurmoordenaar. Aan de ene kant wordt hij soms neergezet als een superschurk dan wel superheld, maar net zozeer is hij een figuur dat wat klunzig overkomt. Zijn humor: eh… bijzonder (zwartgallig). Fans moesten even op dit personage van Ryan Reynolds wachten, want de films Deadpool en Deadpool 2 stammen uit 2016 en 2018. Oh ja, Deadpool is al twee keer gestorven.

Wolverine – of Logan – bestaat al een halve eeuw. Overal waar je ‘X-Men’ ziet staan, daar komt deze fictieve superheld wel in actie, zoals in superheldenteams als X-Men en Avengers. Ook Wolverine komt van oorsprong uit Canada en zijn zeer dodelijke ‘klauwen’ zijn onovertroffen. Hugh Jackman vertolkt deze – toch ook weer – antiheld al sinds de X-Men-films die vanaf de eeuwwisseling werden gemaakt. Wat de Metro-kijker betreft heeft hij in Deadpool & Wolverine een heerlijke en vaak chagrijnige rotkop, die op een of andere manier toch snel sympathie opwekt.

Is Deadpool & Wolverine een grote misser?

Op de Metro-redactie klonk over Deadpool & Wolverine al ‘misschien wel de grootste film van het jaar’. Dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Wie niets heeft met verhalen uit het fictieve universum, die vindt dit wellicht de ‘die moet ik vooral niet zien-film van het jaar’. Disney, 20th Century Fox en Marvel kondigden Deadpool & Wolverine onlangs echter aan als ‘de allergrootste Marvel Studios-fout tot nu toe’. Kijk, dan hebben de makers de aandacht van deze Metro-kijker – niet per se een superhelden-fanaat – te pakken. Want hoezo kondig je een eigen film aan als een complete misser? Daar zit wat achter natuurlijk.

👂 Oordoppen-tip Over missertjes gesproken: een kleine kanttekening bij deze film voor mensen met een gehoorprobleem. Wie zuinig op de flappers moet zijn (hier schrijft een ervaringsdeskundige): neem oordoppen mee. Deadpool & Wolverine wordt vertoond met dolby surround. Dat is qua geluid hartstikke mooi, maar is voor kijkers met ‘last van de oren’ in dit geval ook echt te hard.

Dikke knipoog en heel veel bloed

En natuurlijk is de tekst van de makers er eentje met een hele dikke knipoog, zoals deze hele Deadpool & Wolverine eigenlijk bekeken moet worden (da’s fijn). We zullen weinig verraden, maar Deadpool leeft bij de start van dit verhaal maar een saai burgerleven, iets wat overigens zijn eigen wens was. De dagen als de heldhaftige huurmoordenaar liggen ver achter hem, al zou je dat met de zeer bloederige en ook wel hilarische openingsscène niet meteen verwachten. Maar ja, zijn wereld wordt bedreigd, dus het befaamde rode pak zal toch weer moeten worden aangetrokken. En net zozeer: „Marvel kan wel weer eens een kaskraker gebruiken”, knipoogt Deadpool zelf in de camera.

Die wereld redden kan hij met frisse tegenzin niet alleen. Daar heeft hij Wolverine voor nodig, die ‘even’ tot leven moet worden gewekt. Het is alsof je vraagt of deze Logan het gras voor de zoveelste keer wil maaien, zó weinig zin heeft hij om Deadpool te helpen. Wat toch volgt: de ene spektaculaire vechtscène na de andere en meer bloed dan je in elk geval ooit bij Deadpool hebt gezien.

Ga Deadpool & Wolverine ‘maar niet kijken’

Daar laten we het qua beschrijven van dit verhaal bij. De makers van Deadpool & Wolverine zelf namelijk weer: „Deadpool is het tegenzinnigste persoon. Moet híj dan een terughoudende Wolverine overtuigen om… Fuck. Synopsissen zijn fucking stom!” Leuk gevonden om die rijen voor de bioscoopkassa’s weer wat langer te krijgen. Al helemaal als je weet dat Disney, 20th Century Fox (het logo gaat compleet aan gort) en Marvel door de hele film heen telkens zelf met de grond gelijk worden gemaakt. Ga Deadpool & Wolverine dus maar niet kijken, wil men zeggen. Maar niet heus.

Rest Metro nog te vermelden dat er genoten kan worden van het samenspel van Ryan Reynolds en Hugh Jackman. Een applausje is op z’n plaats. Maar geniet ook van het acteerwerk van Emma Corrin in een flinke bijrol als Cassandra Nova. Deze queer en non-binair sprong al eerder in het oog toen zij twee jaar geleden als eerste non-binaire persoon op de cover van Vogue verscheen. En ach, die hond met z’n lange tong uit de bek: wat een schat. Zo zijn er weer genoeg Marvel-ingrediënten om weer eens lekker achterover in de bioscoopstoel te ploffen. Al dan niet met oordoppen.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je op woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels meestal in de Nederlandse bioscopen, soms op woensdag (zoals Deadpool & Wolverine). Verslaggever Erik Jonk kiest de films uit. Over twee weken duiken we opnieuw het heelal in, richting de meest chaotische planeet ooit (Borderlands met Cate Blanchett). Rond de release kun je via Metro dan ook een mooie prijs winnen.

