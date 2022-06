Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Muziekliefhebber? Maak kans op 2×2 kaarten voor Reggae Rotterdam (t.w.v. 60 euro per stuk)

Fan van reggae, Ub-40, Chronixx en Third World? Dan is Reggae Rotterdam, een dag vol muziek, echt iets voor jou. En we hebben twee goede nieuwtjes voor je. Ten eerste: reggae en pop queen Grace Jones is ook van de partij in het Kralingse Bos. Daarnaast mag Metro twee keer twee kaartjes weggeven aan gelukkige lezers.

Na drie jaar stil te hebben gestaan, pakt Reggae Rotterdam dit jaar uit met een killer line-up. Grace Jones is dan ook één van de hoofdacts van dit muzikale festijn. Op zaterdag 23 juli geeft zij, tijdens de vierde editie van Reggae Rotterdam, een exclusieve show in Nederland.

Grace Jones in line-up Reggae Rotterdam

Mocht je Grace Jones nou niet kennen, let dan even op. Zij is de persoon die de reggae/pop- en dance-scene van de jaren 80 herdefinieerde. Met nummers als bijvoorbeeld Pull Up to the Bumper en Slave to the Rhythm maakte zij een hele hoop mensen aan het dansen. En 23 juli jou dus hopelijk ook!

Verder kun je artiesten als Mavado, Steel Pulse, Protoje en Eek-a-Mouse verwachten op dit festival. Houd zaterdag 23 juli dus vrij in je agenda, van 13.00 tot 23.00 uur. Ook een leuke bijkomstigheid: voor kinderen tot en met 12 jaar is het helemaal gratis. En mocht je deze winactie niet winnen: er zijn ook nog tickets beschikbaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker ook naar Reggae Rotterdam om daar te genieten van fijne tunes. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 11 juli, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):