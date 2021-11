Netflix deelt opvallende kijktijd Squid Game: zoveel jaar is er gekeken

Terwijl de makers van Squid Game zich opmaken voor het awardseizoen, deelt Netflix nog maar eens wat duizelingwekkende cijfers. Tot en met afgelopen zondag hebben mensen gezamenlijk 2,1 miljard uren naar de Zuid-Koreaanse serie gekeken.

Squid Game is wereldwijd de populairste Netflix Original ooit, daarover bestaat geen twijfel meer. Wetenschappers proberen er op dit moment alles aan te doen om erachter te komen waardoor dat precies komt. Feit is dat 456 Zuid-Koreanen, allemaal met problemen als schulden, het in een reeks kinderspellen tegen elkaar opnemen voor een geldprijs. Wie faalt of weigert, wordt zonder genade gedood, zo blijkt tijdens het eerste spel. De een interpreteert het als ziekelijk vermaak, de ander als een maatschappijkritische parel, zo’n beetje iedereen blijft kijken.

Squid Game 2,1 miljard uren bekeken

Tot en met afgelopen zondag is er dus 2,1 miljard uren naar Squid Game gekeken op Netflix. Om het direct maar even in perspectief te zetten: dat staat gelijk aan meer dan 239.700 jaar. Zoiets zorgt natuurlijk voor een ongekende groei van de Streamingdienst.

In de eerste 28 dagen was de hype het grootst. In die periode keken Netflix-abonnees gezamenlijk al 1,65 miljard uren naar Squid Game. Tot nu toe kwam alleen de serie Bridgerton daar enigszins bij in de buurt. Dit kostuumdrama werd in de eerste vier weken 625 miljoen uren gestreamd. Nog niet half zoveel dus.

Netflix verklaart

„Uitzoeken hoe succes bij streaming het beste kan worden gemeten, is moeilijk. En er is niet één perfecte maatstaf”, schrijft Pablo Perez de Rosso (vice-president van contentstrategie, planning en analyse bij Netflix) over het initiatief in een blogpost. „Traditionele maatstaven zoals de box office of het aandeel van het publiek (dat is ontworpen om adverteerders te helpen het succes op lineaire televisie te begrijpen) zijn niet relevant voor de meeste streamingdiensten, inclusief Netflix.”

„Na verschillende opties te hebben bekeken, zijn we van mening dat betrokkenheid, gemeten aan de hand van het aantal bekeken uren, een sterke indicator is van de populariteit van een titel. Ook voor de algemene tevredenheid van leden, die belangrijk is voor het behoud van abonnementsdiensten, is het aantal kijkuren een relevante indicator”, voegt hij toe. Eerder deze maand brak Squid Game al een record van HBO’s Game of Thrones, door op YouTube meer dan 17 miljard views te genereren.