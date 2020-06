Netflix voegt aparte Black Lives Matter-categorie toe

Wie op Netflix inlogt, kan sinds deze week ook de categorie Black Lives Matter tegenkomen. De streamingsdienst heeft die sinds woensdag 10 juni toegevoegd.

Het is een van de maatregelen die het grote videostreamingsplatform neemt. „Verder gaat het ook letten op hoe de ondertitel in verschillende talen uitpakt. Wat betreft ondertiteling realiseren wij ons dat het nog niet perfect is en werken we voortdurend aan verbetering”, zegt een woordvoerder tegenover Streamwijzer.

Blank wordt wit

Zo gaat het in het Nederlands blank veranderen in wit. Tenminste, in de gevallen dat het woord op huidskleur slaat. „We zijn ons ervan bewust dat nog niet alle ondertitelingen zijn zoals ze moeten zijn”, zo reageert Netflix. „We hebben er daarom ook een team op gezet die dit aan het herzien is. Dit heeft dan ook onze volle aandacht.”

Terechte opmerking, Joren. We zijn ons ervan bewust dat nog niet alle ondertitelingen zijn zoals ze moeten zijn. We hebben er daarom ook een team op gezet die dit aan het herzien is. Dit heeft dan ook onze volle aandacht. Bedankt voor je bericht. Dat waarderen we. — Netflix NL (@NetflixNL) June 6, 2020

Daarnaast is Netflix ook bezig om zijn collectie onder de loep te nemen. Zo worden er titels verwijderd, die volgens de streamingsdienst niet langer kunnen. Zo is Little Britain – die in een beperkt aantal landen op Netflix stond – niet meer terug te vinden. Grappen in de serie zouden niet passen in de huidige tijdsgeest, zo klinkt het.

Black storytelling matters

Het internationale Twitter-acount geeft een verdere uitleg over de motivatie van Netflix. „Als we zeggen Black Lives Matter, dan bedoelen we ook: Black storytelling matters. We hopen dat jullie begrijpen dat onze veranderingen tijd nodig hebben. We starten in ieder geval met het uitlichten van sterke verhalen en invalshoek die vertellen over ‘Black experiences.'”

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw — Netflix (@netflix) June 10, 2020

Netflix stuurde vorige week al een lijst naar buiten met daarop kijktips. Hierop staan titels „over racisme in de wereld, maar ook dichter bij huis.”

We hebben een lijst samengesteld van titels over racisme in de wereld, maar ook dichter bij huis. Sommige staan op Netflix, de rest zie, lees en hoor je ergens anders. Meer weten over onze tips? Laat het ons weten. pic.twitter.com/ItEFlbZWhp — Netflix NL (@NetflixNL) June 6, 2020

