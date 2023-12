Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Top 2000 traditiegetrouw geopend met mash-up van Bart Arens

De 25e editie van de NPO Radio 2 Top 2000 is in de nacht van zondag op maandag van start gegaan. Radio-dj Bart Arens opende de lijst vlak na middernacht met een Top 2000 mash-up in Hilversum. Het is de negende keer dat Arens de grootse opening op die manier verzorgt.

Arens, die zelf op de piano speelde, werd bij de opening ondersteund door een orkest, een kinderkoor en door drummers Cesar Zuiderwijk (Golden Earring), Norman Bonink (BLØF), Jamie Westland (DI-RECT) en Niles Vandenberg (Kensington). Na de mash-up, die bestond uit vijftig nummers uit de Top 2000, werd overgeschakeld naar radio-dj Jeroen van Inkel. Hij draaide de nummer 2000 uit de lijst, dit jaar New York Minute van Don Henley.

Met de lijst wordt afgeteld richting het nieuwe jaar. De nummer 1, Bohemian Rhapsody van de Britse rockband Queen, zal een paar minuten voor de jaarwisseling worden ingezet en het jaar 2024 inluiden. De top 10 is exact hetzelfde als een jaar geleden. Ook vorig jaar stond Queen op 1. Danny Vera staat opnieuw op plek 2 met zijn nummer Roller Coaster. De derde plek is wederom voor de Eagles met Hotel California.

Opvallend aan de ‘lijst der lijsten’ is dat Nederlandse muziek het erg goed doet dit jaar. De lijst bevat 381 liedjes van eigen bodem. Het nummer Stiekem van Maan en Goldband is op plek 180 de hoogste binnenkomer.

Omdat de populaire eindejaarslijst dit jaar zijn 25e editie beleeft, is de Top 2000 eenmalig uitgebreid met vijfhonderd extra nummers. Dit zijn dus de nummers 2001 tot en met 2500, die te horen waren tussen 11 en 15 december.

ANP

