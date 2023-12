Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leger Israël: vijf dode gijzelaars gevonden in tunnels Gaza

Israëlische soldaten hebben de lichamen van vijf ontvoerde gijzelaars gevonden in tunnels in het noorden van de Gazastrook en die teruggebracht naar Israël. Dat heeft een woordvoerder van het Israëlische leger zondagavond bekendgemaakt. De stoffelijke overschotten van de gijzelaars, die op 7 oktober uit Israël werden ontvoerd door Hamas, zijn volgens het leger aangetroffen in een gebied nabij het vluchtelingenkamp Jabalia.

De krant Jerusalem Post schrijft dat twee van de vijf lichamen twee weken geleden al werden gevonden en de drie andere een paar dagen later. Rond die tijd werd echter slechts de vondst van de eerste twee lichamen openbaar gemaakt. Het tunnelnetwerk waarin de dode gijzelaars werden aangetroffen zou hebben gediend als commandocentrum van Hamas, stelt het Israëlische leger. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Het netwerk van tunnels bestond volgens het Israëlische leger uit twee niveaus: één gangenstelsel op een diepte van ongeveer tien meter en een ander enkele tientallen meters verder onder de grond. De Israëlische strijdkrachten zeggen ook wapens, apparatuur voor het maken van wapens en enkele woonverblijven in het tunnelnetwerk te hebben aangetroffen, voordat ze het stelsel vernietigden.

