Thijs Zeeman over de oplichters die hij confronteert: ‘Het zijn narcisten die zichzelf slachtoffer vinden’

Thijs Zeeman confronteert in zijn misdaadprogramma Zeeman Confronteert oplichters en manipulatoren. In een podcast gaat hij dieper op de daders hij tegenkomt. Ze hebben volgens hem één ding gemeen: het zijn bijna allemaal narcisten.

Zeeman wist tijdens zijn carrière meerdere mensen te ontmaskeren. Zo was er en een vrouw die haar eigen stalking in scène zette. Of een mega-manipulator die het leven van meerdere mensen kapotmaakte.

Thijs Zeeman over daders

Als hij de daders zou moeten schetsen, komt er een duidelijk beeld naar voren. „Als ik kijk naar hun persoonlijkheden, dan denk ik dat ze zich allemaal in het narcistische spectrum begeven. Mensen die heel erg met zichzelf bezig zijn en alleen maar aan zichzelf denken. Totaal niet bezig zijn met wat ze een ander aandoen en het allemaal rechtvaardigen, omdat zij in hun hoofd hebben dat dit moet. Ze vinden zichzelf ook vaak slachtoffer”, vertelde hij in MISCHA!, een podcast van AVROTROS.

Maar hij ziet ook mensen die dingen in hun leven hebben meegemaakt. „Vaak ook wel een moeilijke jeugd hebben doorgemaakt, weinig liefde hebben gekend. Dat hangt wel heel samen met dat spectrum van narcisme.”

Twee soorten narcisten

Volgens hem kun je de oplichters en manipulatoren grofweg opdelen in twee groepen: voor- en achtertuin-narcisten. „De voortuin-narcist is eigenlijk gewoon een psychopaat. Als je die tegenkomt: rennen. Zorgen dat je daar nooit mee in contact komt.”

„De achtertuin-narcisten zijn mensen die een ontwikkeld narcisme hebben. Nooit veel liefde hebben gehad en daardoor zo egoïstisch zijn geworden. Dat ze gewoon blind zijn geworden voor een ander.”

Percentage dat stopt

Het komt weinig voor dat de mensen die hij confronteert de hand in eigen boezem steken. „Wat ik zie is dat bij stalking het percentage dat stopt hoog is. Het is een bewezen feit een stalker met in een televisieprogramma laten zien, effectief is. Een stalker doen dingen vaak om een gevoel van macht te krijgen. Dat niemand weet dat hij het doet en dat hij de macht over die vrouw heeft, of de vrouw over de man. Dan stopt dat spel. In dat opzicht zijn we een succesvol programma.”

Met oplichters ligt het anders. „Die zullen daar niet mee stoppen. Daarom blijven wij ook druk uitoefenen op het juridische pakket. Om ervoor zorgen dat ze gestraft worden. Als mensen het in hun portemonnee voelen of een weekje vast moeten zitten, dan valt de weegschaal bij narcisten niet meer hun kant op.”

