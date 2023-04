Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komiek Barry Humphries, bedenker Dame Edna, overleden: ‘Volledig zichzelf tot het einde’

Komiek Barry Humphries, die wereldwijd beroemd werd dankzij zijn alter ego Dame Edna, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden Australische media, waaronder The Sydney Morning Herald. Dame Edna was bekend om haar satire, lila haar en extravagante brillen.

Ook had Dame Edna een aantal eigen praatprogramma’s. Afgelopen week werd bekend dat de komiek werd opgenomen in het ziekenhuis.

Australische media meldden toen dat Humphries met complicaties kampte na een heupoperatie. Die operatie was nodig na een val in februari. Wekenlang heeft de komiek de bezorgdheid over de ernst van zijn toestand weggewuifd, aldus Australische media. In maart was Humphries ervan overtuigd dat hij snel weer op de been zou zijn en plande hij een tournee door het land. „Hij was volledig zichzelf tot het einde, en verloor nooit zijn briljante geest, zijn unieke humor en vrijgevigheid van geest”, zei zijn familie vandaag in een verklaring.

De Australiër bedacht Edna Everage in 1955 en veroverde daar de hele wereld mee. In 1974 kende Edna zichzelf de titel ‘Dame’ toe. Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in de talkshows van de Dame. Daarnaast sprak de acteur de stemmen in voor veel animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003.

Vakgenoten reageren bedroefd op het nieuws van het overlijden en roemen het talent van Humphries. De Australische premier Anthony Albanese heeft via sociale media zijn waardering uitgesproken voor de „absoluut unieke” komiek en diens „scala aan personages”. „Maar de helderste ster was altijd Barry zelf”, aldus Albanese. „Moge hij in vrede rusten.”

Op sociale media stromen reacties binnen over de dood van de Australische komiek. „Weer een bijzonder iemand die van ons wegvalt”, schrijft Henk Krol, voormalig Tweede Kamer-lid. Een andere twitteraar schrijft: „Met een ongelooflijke humor, satiricus, schrijver was hij absoluut one-of-kind, hij was zowel begaafd als een geschenk.”



Dame Edna is niet meer… pic.twitter.com/jSyrDNlg4l — Eddy Timmermans (@EddyTimmermans1) April 22, 2023



Een geweldige man is gestorven. 😢 Barry Humphries vermaakte ons door een heel scala aan typetjes, van Dame Edna tot Sandy Stone.

Met een ongelooflijke humor, satiricus, schrijver was hij absoluut one-of-kind, hij was zowel begaafd als een geschenk.#DameEdna #barryhumphries pic.twitter.com/paBOZapBvS — Armand (@spencolas) April 22, 2023



Possums! Dame Edna is niet meer … 😢 — Wouter van Wingerden 🇺🇦 (@doetietsmettaal) April 22, 2023



Weer een bijzonder iemand die van ons wegvalt.https://t.co/IeCpq3Wqls — Henk Krol (@HenkKrol) April 22, 2023