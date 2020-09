TikTok favorites – De 5 leukste, grappigste en tofste filmpjes van week 36

Toffe TikTok-dansjes, geniale pranks en handige hacks: welkom in de wondere wereld van TikTok. De app bestaat al sinds 2017 en met meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers is het inmiddels een groot succes.

En terecht. De app staat namelijk vol met parels. En die willen we je natuurlijk niet onthouden. Wekelijks delen we daarom onze TikTok favorites met je. Thank us later.

TikTok favorites van week 36

Of je je nou gewoon verveelt óf een boost voor je mood kunt gebruiken: TikTok is waar je moet zijn. Wees gewaarschuwd, want je bent zo een paar uur verder. Deze week kwamen we weer genoeg leuke filmpjes tegen die je dag beter maken. Dit zijn onze favorieten van week 36.

1. Verbazingwekkende reddingacties

We kennen ze allemaal wel. Van die video’s waarin je ouders kinderen op het nippertje redden van iets gevaarlijks: een val van de trap, een aanval van een dier, noem maar op. Deze TikTok staat in het teken van die filmpjes, en de gebruiker laat een reactie zien die we allemaal hebben zodra we de verbazingwekkende reddingacties zien.

2. Zusjes klieren

Een eeuwenoude grap die leuk is om uit te halen bij je broertjes of zusjes, is toch wel diegene laten schrikken. Dit filmpje is dus een klassieker, kunnen we wel zeggen.

3. Sneaky filmen, of toch niet…

Je wil even sneaky wat vastleggen, en dan blijkt dat diegene je heeft gespot. Oeps, heel ongemakkelijk. Bij het kijken van deze video krijg je hoe dan ook plaatsvervangende schaamte. Oordeel zelf.

4. Jeuk aan je handen

Jeuk aan je handpalmen is vervelend. Maar hoe zorg je dat je van die jeuk afkomt? Door te gaan krabben zoals normale mensen doen, of door met je tanden te gaan krabben(?). Het bestaat echt. Zie hier.

5. De oven gebruiken

Niets zo vervelend als de oven willen gebruiken, maar eerst nog allerlei spul uit de oven te moeten halen. Sta je dan met je goeie gedrag.

