TikTok favorites – De 5 leukste, grappigste en tofste filmpjes van week 35

Toffe TikTok-dansjes, geniale pranks en handige hacks: welkom in de wondere wereld van TikTok. De app bestaat al sinds 2017 en met meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers is het inmiddels een groot succes.

En terecht. De app staat namelijk vol met parels. En die willen we je natuurlijk niet onthouden. Wekelijks delen we daarom onze TikTok favorites met je. Thank us later.

TikTok favorites van week 35

Of je je nou gewoon verveelt óf een boost voor je mood kunt gebruiken: TikTok is waar je moet zijn. Wees gewaarschuwd, want je bent zo een paar uur verder. Deze week kwamen we weer genoeg leuke filmpjes tegen die je dag beter maken. Dit zijn onze favorieten van week 35.

1. Kat breekt in

It’s safe to say dat niemand fan is van inbrekers. Al ga je er na deze video met een wel hele harige inbreker vast iets anders over denken. De kat trekt zichzelf op aan een openstaand raam en weet zo naar binnen te sluipen.

2. Oordopjes maken je niet geluidloos

Als je samen met je lover of huisgenoot op de bank zit en de ander kijkt filmpjes op zijn of haar telefoon, is het erg fijn als diegene oordopjes in doet. Al is dat natuurlijk geen gegeven dat je zélf ook niet meer te horen bent. Ha.

3. De realiteit

Vaak zie je op apps als TikTok veelal succesverhalen. Een nieuwe trend die gaande is, is om te doen alsof je ook zo’n verhaal gaat vertellen en dan het échte eindresultaat laat zien. Hilarisch.

4. Niet alle beautyhacks zijn geniaal

Er bestaan heel wat handige beautyhacks wat veel tijd kan schelen. Zo kun je tegenwoordig sproetjes laten tatoeëren, al is dat helemaal niet nodig. Met uitgroeispray lukt het namelijk ook. Althans, als je het op de juiste manier doet. En dat is niet zo…

5. Cuuuute, of toch niet

In eerste instantie lijkt dit natuurlijk een heel schattig filmpje, maar niets is minder waar. Probeer je lach maar eens in te houden.

Rachelle Abbas is redacteur bij NSMBL.nl en schrijft wekelijks deze rubriek voor Metro.