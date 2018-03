Kunst en Liefde

Ik heb twee hobby’s: verliefd zijn en kunst kijken. Het eerste lijkt een meermaandenplan te worden, maar met mijn tweede hobby gaat het helemaal goed. Ik ben namelijk naar de feestelijke opening van de nieuwe tentoonstelling ‘High Society: vier eeuwen glamour door de grote meesters van de kunstgeschiedenis’ in het Rijksmuseum geweest. Chique portretten ten voeten uit, Marten en Oopjen weer terug uit het Louvre en de kleur van de museumwanden zijn speciaal voor deze tentoonstelling flamingo roze geschilderd - dezelfde kleur als mijn slaapkamermuur. Denk daarbij fijne gasten, goede gesprekken en heerlijke bitterballen en je begrijpt: ik fietste aan het einde van de avond met een heerlijk, warm gevoel naar huis.

En dat is niet zo vreemd. Deze week doet een onderzoek van de Universiteit van Londen weer veelvuldig de ronde. Volgens Britse professoren kan kijken naar kunst je even gelukkig maken als een geliefde in de ogen staren. Logisch dus dat klassieke schilderkunst steeds populairder lijkt te worden onder jonge mensen en dat komt vooral door sociale media. Zoals de Arts & Culture-app van Google, die even de nummer 1 gratis app was in de Verenigde Staten. Sinds kort kan je hiermee je selfies vergelijken met schilderijen van oude meesters. Nederland volgt later en ik hoop dat ik op de Mona Lisa lijk - de niet-witte variant dan. Maar dat zijn details. Ook hogeropgeleidendatingapp InnerCircle ziet de voordelen van kunst kijken en organiseert in mei een ‘mesmerizing dating experience’ met ‘150 singles’ en ‘35 life-size paintings’ in het Rijksmuseum. En in de tussentijd kan je je met kunst vermaken op mijn favoriete Twitteraccount @tabloidarthistory. Bijna 42.000 mensen volgen drie studentes kunstgeschiedenis die klassieke kunstwerken met populaire cultuur vergelijken. En wat blijkt? De iconische foto uit 2007 van Paris Hilton, Britney Spears en Lindsay Lohan in LA - wie kent ‘m niet - is sprekend ‘De parabel der blinden’ van Pieter Bruegel de Oude uit 1568. Heerlijk! Ook geestig: een foto waarop Lohan na het uitgaan op straat ligt, lijkt op de vrouw in de goot uit de 19e eeuwse prent ‘Na het feest’ van Jac van Looij.

Deze week heb ik, ter gelegenheid van High Society, met een groep jonge mensen een avondje ‘vieze plaatjes’ uit de collectie van het Rijksmuseum gekeken. Prenten zoals die van Jac van Looij, van de keerzijde van glamour, succes en rijkdom. Men drinkt te veel, een hand verdwijnt onder een rok, in een blouse en zelfs de zweep komt eraan te pas. Hebzucht, gulzigheid en „sex, sex and more sex”, zoals Jane Turner, hoofd van het Rijksprentenkabinet uitlegt. Zoveel seks zelfs, dat er bij de ingang van de zaal een kijkwijzersymbool met vier voetjes hangt. Jeetje.

„Wanneer je naar kunst kijkt, of dat nu een landschap is, een stilleven, abstracte kunst, of een portret, is er veel activiteit te zien in het deel van de hersenen dat gerelateerd is aan genot”, aldus het Britse onderzoek. „Net zoals wanneer je kijkt naar iemand van wie je houdt.” Dat wordt dus nóg vaker een museum bezoeken.

