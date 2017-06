Dat is wat er gebeurt, als je als overheid niet nadenkt over massa-immigratie. Vooralsnog een ‘incident’, een ‘doelgerichte actie’ en uiteindelijk krijg je waar politici niet over willen nadenken maar wel over moraliseren: burgeroorlog.

Het is een wonder dat die burgeroorlog nog niet is uitgebroken. Ondanks dat terroristen hun best doen. Ondanks dat politici hun afschuw uitspreken. Ondanks dat politie deelneemt aan iftar-maaltijden. Ondanks dat ‘vluchtelingen’ blijven oversteken naar Europa.

Je kunt als land niet onbeperkt vreemdelingen importeren. Je kunt als land niet onbeperkt vreemdelingen tolereren.

Je kunt als land niet onbeperkt vreemdelingen respecteren. En je kunt als land al helemaal niet onbeperkt van je oorspronkelijke burgers eisen dat ze inschikken, de boel betalen en aanslagen uit naam van de islam ondergaan.

Doe je dat wel, moet je niet vreemd opkijken als ook de oorspronkelijke burgers het heft in eigen handen nemen. Met een busje op mensen inrijden. Op moslims inrijden. Haat is niet voorbehouden aan geïmporteerde burgers, wraak al helemaal niet. Het is de taak van onze overheid, om te voorkomen dat geweld plaatsvindt en wraak gaat overheersen. Om te voorkomen dat een burgeroorlog uitbreekt. En nee, dat doe je niet door moslims continu als slachtoffer aan te wijzen. Omdat ze geen buurthuis hebben. Of omdat hun cultuur in de middeleeuwen is achtergebleven. Dat doe je door moslims als volwaardige Nederlanders te behandelen. Door eisen te stellen die je ook aan Nederlanders stelt. En je doet het ook door maatregelen te treffen die voorkomen dat moslims en andere importidioten zich misdragen. Sorry, zei ik importidioten? Ik bedoel importidioten – daar vallen niet alleen de inreizigers onder maar ook degenen die hun inreizen mogelijk maken.

Migratie is niet zaligmakend, wel menselijk. Voor relevante migranten is altijd plek. Relevant? Kennismigranten. Vluchtelingen. Voor uitbaters die op onze westerse grond islam komen prediken en haat komen verspreiden, niet. Geen politicus die dat zal ontkennen. Tegelijkertijd ook geen politicus die iets doet om het te voorkomen. Waarbij ‘iets doen’ niet achteraf mensen verhoren is, maar vooraf inreizen beperken en vrijheden vermijden. Grenzen sluiten gaat niet gebeuren, het hoeft ook niet: de terroristen zijn home grown. Kinderen van migranten. De oplossing kan zijn om nieuwe home grown’ers te voorkomen door geen nieuwe migranten toe te laten, maar ja: racisme. Discriminatie. En vooral zó onmenselijk dat GroenLinks niet wil meeregeren. Wat op zich weer een zegen is.

Geen politicus die ik voorafgaand aan de verkiezingen sprak, nam de optie van burgeroorlog serieus – op Sybrand Buma na. Een stem op Wilders was volgens hem een stem op burgeroorlog. In Engeland sloegen de stoppen door bij een Brit – je kunt het hem niet eens kwalijk nemen. Waarschijnlijk wilde hij gewoon een buurthuis. Of respect. Of een Miele. Of gratis geld. Of een huis. Of een einde aan de waanzin die islamitische terroristen herbergen heet. Want zolang politici doen alsof locals gek zijn en migranten gepamperd moeten worden, is burgeroorlog slechts een kwestie van tijd.