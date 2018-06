Cipiers krijgen steeds meer te maken met agressie

Agressieve handelingen tegen gevangenispersoneel blijken toegenomen. Een intern personeelsonderzoek wijst uit dat een groot deel van de cipiers regelmatig wordt geschopt, geslagen, bedreigd of gediscrimineerd.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de cipiers weleens werd bedreigd, gechanteerd, of geïntimideerd. Twee derde is weleens uitgescholden, vernederd, getreiterd of gepest. En bijna één op de tien cipiers heeft weleens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Slecht imago

Deze gegevens zijn afkomstig van een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden door Justitie en Veiligheid, dat werd opgevraagd door het AD. De problemen in de gevangeniswereld zouden veroorzaakt worden door grote personeelstekorten, en een hoog ziekteverzuim. Gevolg hiervan is dat er voor cipiers te weinig tijd is voor celinspecties en controles op smokkelwaar. Vooral het binnensmokkelen van telefoons is zorgelijk.

Volgens Yntse Koenen, bestuurder bij FNV, heeft de gevangeniswereld al langer te maken met een slecht imago. „Er zijn honderden vacatures en die worden moeizaam gevuld. In de huidige arbeidsmarkt kiezen mensen kennelijker liever voor een andere baan. Dit onderzoek toont aan dat de Dienst Justitiële Inrichtingen nog veel moet doen om een aantrekkelijke werkgever te worden.”

Stress

Het personeel geeft aan in grote mate last te hebben van stress op werk. Daar komt bij dat zij steeds meer te maken krijgen met verwarde of respectloze gedetineerden, en dat ook het aantal gedetineerden met een verstandelijke beperking is gestegen. Cipiers geven ook aan dat zij denken ruwer te zijn geworden in hun omgang met andere mensen. Koenen geeft aan dat het waarschijnlijk is dat deze omstandigheden het gevolg zijn van jarenlange bezuinigingen.

Om de problemen in de sector aan te pakken, heeft Justitie en Veiligheid voor de komende vier jaar 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Naar aanleiding van het onderzoek zijn maatregelen genomen, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Zo zijn leidinggevenden vaker op de werkvloer en schuiven ze aan bij teamoverleggen. Ook is het rapport aanleiding geweest voor persoonlijke gesprekken met medewerkers.

Daarnaast is minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) van plan om gedetineerden die agressief gedrag vertonen te straffen door ze minder verlof toe te kennen.