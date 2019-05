Alleen in Nederland: Volkert doet aangifte van smaad en laster

Het is een vraag die binnenskamers – gewoon in de kroeg dus – gesteld wordt: hoe kan het dat Volkert van der G. nog leeft? De vraag die erop volgt is: hoe kan het dat die moordenaar van Pim Fortuyn als vrij man rondloopt, meedoet aan marathons en geen meldingsplicht heeft? Hoe bestaat het dat je een politieke moord kunt plegen en kunt doorgaan met je leven? Het antwoord moet haast wel zijn: alleen in Nederland.

Het ‘nieuws’ van deze week was dat Volkert niet is geëmigreerd. Emigratie was de reden dat hij van zijn meldplicht af mocht. Uiteraard werd er één Nederlander gevonden die geloofde dat hij zou emigreren: de rechter die hem van z’n meldplicht afhielp. Inmiddels blijkt dat hij geen concrete plannen tot emigratie heeft. Goh. Verrassend. Wat minder verrassend is, is dat Volkert opnieuw een beroep op zijn advocaat doet omdat zijn ‘goede naam’ wordt aangetast. Tegen Tweede Kamerleden Van Toorenburg en Ten Broeke heeft de moordenaar van Pim Fortuyn aangifte van smaad en laster gedaan. Zij stelden dat Van der G. misbruik maakt van zijn rechtstatelijke vrijheden en niet is geëmigreerd, wat toch wel een argument was om van de meldplicht af te komen.

Voor het eerst dat politici iets concluderen waar iedereen in Nederland – behalve dan die ene rechter – het mee eens zal zijn. Volkert is vrij. Pim is dood. Volkert is vrij. Pims nabestaanden hebben levenslang. Volkert is vrij. Nederland heeft levenslang.

De moordenaar van Pim Fortuyn is gewoon vrij.

Volkert kan naar de bakker, een relatie hebben, kinderen de wereld opschoppen, z’n hand ophouden, petjes kopen en marathons lopen. Hij kan dieren nemen, naar de bioscoop, met de trein of een auto kopen. Hij kan het allemaal. Maar de meeste lol moet de moordenaar van Pim Fortuyn wel halen uit het voor zijn karretje spannen van ons justitiële apparaat. Waar een beetje verkrachte cq aangerande vrouw wordt aangeraden er nog ’ns goed over na te denken voordat ze aangifte doet, waar een beetje burger ontmoedigd wordt om aangiftes te doen, heeft Volkert blijkbaar een hotline om aangifte van smaad en laster te doen. Het mag niet zo zijn volgens zijn advocaat (de man heeft een fokking advocaat, half Nederland wil een advocaat, maar kan ’m niet betalen!) dat de moordenaar van Pim Fortuyn „vogelvrij is en dat iedereen maar alles over hem zegt...”

Volkert van der G. is een moordenaar.

Hij vermoordde de meest prominente Nederlandse politicus van de eenentwintigste eeuw.

Volkert moordde, zweeg, zat z’n tijd uit en gaat verder met zijn leven.

Glas. Plas. Was.

Alleen een Nederlandse rechter kan zo’n moordenaar dezelfde vrijheid geven die wij, brave burgers, ook hebben. Alleen in Nederland kan een moordenaar aangifte doen wegens smaad en laster. Alleen in Nederland kan de moordenaar van Pim Fortuyn nog lang en gelukkig leven. In vrijheid. Zonder emigratieplannen. #HOEDAN.