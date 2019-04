Bitchfight bij Forum Voor Democratie

De ruzie binnen het Forum voor Democratie toont één ding aan: dat de Nederlandse bevolking geen reet geeft om de verslaggeving over die ruzie (pardon my French #reet). Dat het wantrouwen in MainStreamMedia en alles wat vanuit Hilversum wordt uitgezonden zó groot is, dat het bij voorbaat weggezet wordt als onjuist, partijdig en rancune.

Als media mag je je dat aanrekenen.

Als media mag je je daarvoor schamen.

Als Nederlander weet ik dat dat toch niet gaat gebeuren.

Als Nederlander weet ik dat Shula Rijxman (baas Publieke Omroep) en Frans Klein (soort van baas bij de Publieke Omroep) neerkijken op 80 procent van de Nederlanders. Wij zijn wél goed genoeg om het belastinggeld op te hoesten waarmee zij hun bagger de Nederlandse huiskamers instralen, maar verder dienen we genegeerd te worden. Onze mening is immers fout. Onze mening moet bijgesteld worden. Wij dienen opgevoed te worden, zodat wij met z’n allen Rob Jetten, Jesse Klaver en godbetert Klaas Dijkhoff stemmen.

Jochies die stralen omdat ze is wijsgemaakt bij de mainstream ‘macht’ te behoren.

Als je je hele leven al anders bent geweest, dan wil je maar één ding: vooral niet bij de mainstream horen. Je weet ook dat dat nooit zal lukken, een leven van uitsluiting heeft dat immers al bewezen. Degenen die de overstap maken, proberen uit alle macht hun positie te behouden. De Jessias, geboren uit zonde van een Marokkaanse vader - hey, de man buit dat zelf in élk interview uit, mag ik het hier ook even herhalen – is het lichtend voorbeeld ervan. Op de voet gevolgd door Rob, de homo die inmiddels niet meer met zijn vriend hand in hand over straat loopt. Rob en de Jessias lijken op die éne vrouw van wie mannen zeggen ‘we hebben al een vrouw.’ Ze horen erbij. Eindelijk. Heeft moeite gekost. Handhaving van de positie is hun drijfveer.

Je kunt ook de anderssoortigen omarmen. Jezelf tot norm bombarderen. Baudet ís anders en bewijst dat anderszijn niet fout is. Baudet is de mannelijke variant op Emma Watson, die slimme meisjes leerde dat ze er mogen zijn. Oké, Baudet goochelt met getallen, overdrijft waar het hem beter uitkomt en lacht met zijn charme criticasters toe. Het verschil tussen Baudet en alle andere politici is dat media hem dat verwijten, terwijl ze de Ruttes, Klavers, Dijkhoffs, Jettens, Bumas, de noemzemaarops faciliteren in hun leugens. Dag in dag uit, NPO1 tot en met honderd, op radio en tv, krijgen we de vrome verontwaardiging uitgeserveerd van presentatoren die maar wat graag gezien worden met politici. En niet omdat ze hun kijkers wat zinnigs willen voorschotelen.

Voor die lui is de ruzie binnen Forum gefundenes Fressen.

Voor de kijker is elke uitmeting ervan een reden om te zappen.

En voor Baudet, Otten en Hiddema niets meer dan een les om te zien waar het hen aan ontbreekt: een vrouw naar wie ze luisteren. En nu ophouden met ruziemaken.