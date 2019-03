Ironischer kan bijna niet: de Internationale Dag van het Geluk ging tijdens de verkiezingsnacht over in de Internationale Dag van Racisme en Discriminatie. Pardon. Tégen racisme en discriminatie. Freudiaans foutje.

En dat terwijl het nog wel zo leuk begon deze week.

Nederland staat in de top-5 gelukkigste landen ter wereld. We hebben Zwitserland links (of rechts) ingehaald. Dat blijkt uit het Happiness Report van de Verenigde Naties. Natuurlijk, je kan je afvragen of gevoel überhaupt in cijfers te vatten is, maar in deze zware tijden kan je maar beter elk lichtpuntje meepakken. Zeker omdat we worden doodgegooid met de Boze Burger - geen vertrouwen in de politiek, woest op ‘de grachtengordelelite’ en immer ontevreden over immigratie en klimaat.

Wie de Verenigde Naties precies heeft ondervraagd, wordt niet helemaal duidelijk, maar het zou zomaar ‘vrouw’ geweest kunnen zijn. Met haar gaat het bijzonder goed. „Vrouw kaapt woningmarkt”, staat er dreigend op de voorpagina van een krant. En het fijne is dat ‘vrouw’ daarna meteen lekker doorpakte. ‘Nobelprijs wiskunde voor het eerst naar vrouw’, aldus een ander nieuwsmedium. ‘Vrouw’ zal vast een naam hebben - of nou ja, boeiend. Ook bij onze zuiderburen is dat bijzaak. Wél wordt ‘vrouw’ geüpgraded naar haar belangrijkste bestaansrecht: ‘Moeder van vier wordt jongste topmagistraat van het land.’ Meer hoeven we immers niet te weten.

Pas aan de vooravond van de verkiezingen kwam er eindelijk eens een naam van een vrouw voorbij. „Caroliene! Help!”, riep Mark Rutte tijdens het slotdebat angstig, toen hij zijn argumenten kwijt was. Rutte doelde op zijn politiek adviseur Caroliene Hermans. Het bevestigt wat we natuurlijk allang weten: achter elke succesvolle man staat een nog slimmere vrouw - een vrouw die misschien wel op zíjn plek had moeten staan. Maar dat terzijde.

Het zal rond woensdagavond 22.00 uur zijn geweest, dat ‘vrouw’ zich steeds ongelukkiger ging voelen. Vanaf dat moment werd duidelijk wie de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen zou worden. „Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen, enzo.”, had hij al eens doodleuk gezegd. En: „(Vrouwen) willen helemaal niet (…) dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.” Tel daar gerust de bizarre gedachten over klimaat, immigranten en ’homeopathische verdunning’ bij op. Dat belooft wat. Zucht.

Uit het geluksonderzoek van de VN blijkt dat de mensen in Syrië en Venezuela het meest zijn gedaald in hun geluk. Het zal mij benieuwen of Nederland volgend jaar überhaupt de top tien nog haalt.