Ons geweldige Nederland

Beste Nederlanders,

Onze MinPres heeft gelijk. We wonen in een geweldig land. Met veel om trots op te zijn, te beschermen en mooier te maken.

De rest van de brief die de MinPres ons stuurde via het AD, kun je vergeten. Niets van wat erin had moeten staan, staat er.

Dat ons geweldige land is opgebouwd door geweldige mensen, die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Dat ons geweldige land ooit een fantastisch zorgstelsel had, waarbij medicijnen en artsen voor iedereen in ruime mate beschikbaar waren en marktwerking een vreemd woord. Dat ons geweldige land goed voor z’n ouderen zorgde, enerzijds dankzij de (door mij verfoeide, maar je kunt niet alles hebben hé?) AOW en anderzijds de verpleegtehuizen waar mensen verzorgd konden worden, zonder dat de verpleger afgerekend werd op hoe snel ’ie weer weg was. In die tijd waren verpleegkundigen ook allemaal nog in loondienst – een uitvinding waar ons geweldige land op steunde. Je ging naar school, je ging werken, je kreeg een contract voor onbepaalde tijd en je had zekerheid. Zekerheid waarmee je je zorgverzekering kon betalen, maar ook het dak boven je hoofd. In ons geweldige land is er altijd een tekort geweest aan sociale huurwoningen, maar de urgentieverklaring was voor geweldige mensen, niet voor vreemden vermomd als asielzoekers. Tegelijkertijd had iedereen in ons geweldige land begrip voor de urgente vreemdeling. Het ging over een overzichtelijk aantal mensen, daar konden we met z’n allen wel de schouders onder zetten. We waren trots op onze tolerantie, en beschermden ook toen degenen die het nodig hadden – met de nadruk op nodig.

Die geweldige mensen die ons geweldige land maken, laten zich niet paaien door een lullige advertentie in de krant. Die geweldige mensen vragen zich af of het nou echt nodig is om belastinggeld te verspillen aan krantenadvertenties – van wat die pagina’s kosten kunnen nogal wat gezinnen een jaar rondkomen. En die geweldige mensen vragen zich ook af wat onze MinPres eigenlijk bedoelt met ‘beschermen’ van ons geweldige land.

Betekent het dat de Europese Unie steeds meer macht krijgt in ons geweldige land?

Betekent het dat alle geweldige mensen geld moeten lenen om een warmtepomp aan te schaffen, omdat de overheid te beroerd is om de geweldige Groningers te helpen hun huizen te verstevigen?

Betekent het dat vriendjes van onze MinPres die tegen hún pensioengerechtigde leeftijd aan zitten, nogmaals de kans krijgen om hun zakken te vullen met hun klimaatwaanzin door ‘Nederland van het gas’ te krijgen?

Betekent het dat grenscontroles minder worden, waardoor meer vreemdelingen naar Nederland komen?

Betekent het dat ons geweldige sociale voorzieningenstelsel, onze pensioenen en uitkeringen uitgedeeld worden, niet alleen aan burgers van pauperlanden binnen de Europese Unie, maar ook daarbuiten, want wir schaffen das?

Zou de MinPres begrijpen dat we ons geweldige land terugwillen? Zou hij begrijpen dat dat exact is wat wij op 20 maart 2019 duidelijk gaan maken? VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66, de partijen die ons geweldige land al vijftig jaar in de uitverkoop doen, wegstemmen?