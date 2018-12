„Kinderen zijn hinderen.”

Het is smerig om te zien hoe snel de gele hesjes gekaapt worden. Als zelfs premier Rutte zegt dat we „allemaal een geel hesje aanhebben”, weet je dat de beweging in de knop al gebroken is. Nee, Rutte, jij niet. Jij hebt gewoon je stropdas en jasje met plaknaden aan.

We hebben in de crisis veel moeten bezuinigen; sociale voorzieningen zijn definitief uitgekleed, culturele subsidies verminderd. En nu we er doorheen zijn, zien we vooral dat de rijken rijker zijn geworden. We hebben in een neoliberaal ideaal geloofd om ons erdoorheen te slepen en plukken daar nu de uitgedroogde vruchten van. Ja, ook ik ben daar boos over.

Deze week werd duidelijk dat Nederland de uitstootvermindering van 25 procent ten opzichte van 1990 niet gaat halen, niet eens bijna. En ja hoor, daar zien we Sybrand Buma de gele hesjes met het klimaat verbinden, zoals we dat ook in Frankrijk terugzien, waarbij de stijgende dieselprijzen een groot probleem zijn voor mensen in de minima die veel moeten reizen voor hun werk. „Dat zijn echte mensen met echte zorgen over hun echte leven.”