Out of office

Het beste advies komt vaak uit onverwachte hoek. Van PvdA-kamerlid Gijs van Dijk bijvoorbeeld. ‘Nederlanders moeten het recht krijgen om onbereikbaar te zijn, zegt hij in de krant. ‘Sluipenderwijs is er een cultuur ontstaan dat we permanent beschikbaar moeten zijn. Voor je het weet staan we allemaal continu ‘aan.’

Zó waar.

Nu heeft hij het over buiten werktijd bereikbaar zijn via mail, telefoon of (groeps)appjes en de stress die daarbij komt kijken. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer gebeurtenissen, berichten en nieuws ik kan opnoemen waarna ik wel een Van Dijk-je had willen doen. Even lekker niet thuis geven. Mijn kop in het zand steken. Doen alsof ik het niet gelezen heb. Ignorance is bliss, zeggen ze wel eens. Nou, laat maar komen die bliss. Zéker na deze week.

Zo had het nieuws over Emile Ratelband en zijn midlifecrisis mij niet hoeven bereiken. Want laten we eerlijk zijn: dat hij vooral naar links wordt geswiped op Tinder, heeft *kuch* weinig met zijn leeftijd te maken. Toch vonden buitenlandse media als The New York Times en de BBC het machtig interessant. Tja. En hij was niet de enige figuur die Nederland deze week internationaal op de kaart zette. “The scandal we Dutch can’t stay silent about any more”, kopt de Britse krant The Guardian. In het artikel wordt gesproken over “a blatantly racist stereotype”. Juist, ja. Over Zwarte Piet.

Als er één ding is dat me stress geeft en waarbij ik metéén wil uitchecken en met de ramen dicht een Netflix-marathon houden, dan is het wel de Zwarte Pietendiscussie. Vroeger zei ik eufemistisch dat die kwestie het oncharmantste in de mens naar boven haalt. Dat voorbehoud kan er wel vanaf: het haalt namelijk gewoon het meest racistische naar boven. Manmanman. En het zijn altijd de mensen met een met hartjes gefotoshopte foto van een pitbull in hun header en een Facebookwall vol lieve, van de pagina ‘Gekke Humor met Henk’ afkomstige, krabbelplaatjes, die de meest ranzige reacties posten. Onder eigen naam. De spelfouten krijgen we er gratis bij. Jaar in jaar uit, van begin maart tot half december. En wat heeft het ons gebracht? Precies niets.

Of, nou ja. Het heeft ons Blokkeerfriezen gebracht, en rechtszaken. Zoals die van deze week in Haarlem, om de nationale intocht van Sinterklaas te verbieden als Zwarte Piet niet aangepast wordt. Die intocht gaat gewoon door, maar het was duidelijk dat ook de kortgedingrechter graag eerder zijn out of office aan had gedaan. “Ik vraag u allen: willen we op deze manier een kinderfeest vieren?”, verzuchtte hij aan het einde van zijn vonnis. Het feit dat zaterdag zelfs voetbalhooligans op ‘aanwezig’ staan, is daarop het antwoord.

Dus er zit niets anders op. Vanaf vanavond 18:00 uur check ik uit. Geen Twitter, geen Facebook. Na de vrijmibo lekker Netflixen met een wijntje op de bank. En maandag kijk ik wel weer hoe de vlag erbij hangt. Prima, hoor. Een beetje me-time is nooit weg. Alleen jammer dat donkere kindjes in Nederland dat niet ook kunnen doen...