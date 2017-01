Dit is de échte filosofie achter het McDonald’s-logo

Grote kans dat je er zeker van was waar de twee gouden bogen van het McDonald's-logo voor staan. Het is een M, de eerste letter van het fastfoodketen. Nu blijkt dat niet helemaal het geval te zijn. Het logo beeldt namelijk ook nog iets anders uit, meldt de BBC.

Je ziet ’m geregeld langs de snelweg en het is midden in de nacht na te veel drankjes een baken van hoop. Maar het blijkt niet alleen jouw redding: het logo was ooit ook bedoeld om je moeder even uit de brand te helpen. Omgedraaid is de M namelijk net een boezem.

Avondje vrij

De ontwerpers van het logo bedoelde er niks sexy's of seksistisch mee. Borsten representeren de moeder, die voor het eten zorgt. Ooit was de slogan van het bedrijf ‘Give mom a night off’, oftewel geef mama een avondje vrij. Moeders hoeft vanavond een keertje niet te koken.



Dat de vrouw voor het eten zorgt, is natuurlijk hopeloos ouderwets, maar de slogan komt uit een tijd waar dat nog veel normaler was. Ergens in de jaren 60 wilde McDonald’s het logo veranderen. Tot stijladviseur en psycholoog Louis Cheskin erbij werd gehaald. Hij wist het bedrijf ervan te overtuigen om de gouden bogen te behouden. Niet alleen omdat ze de identiteit van het keten zo goed weergeven, ook om klanten te verleiden in combinatie met de slogan.

Psychologie

Het is natuurlijk een leuk feitje om mee te strooien op verjaardagen, maar echt uniek is wat McDonald's doet niet. Bedrijven huren al jaren marketinggoeroes in om mee te denken over impliciete boodschappen. De onbewuste verlangens van klanten worden onderzocht, waarmee flink gespeeld kan worden. Al sinds de jaren 20 is men bezig de psychologie achter marketing te onderzoeken.



Zo is de vorm van een logo bijvoorbeeld belangrijk. Ronde en ovale logo's sturen een emotionele boodschap. Daarbij moet je denken aan vriendschap, liefde en eensgezindheid. Vierkante en driehoekige logo's doen juist meer denken aan stabiliteit, kracht, professionalisme en efficiëntie. Ook de combinatie met kleuren en de manier waarop de lijnen staan zijn belangrijk. Blauw en grijs worden gezien als kil.