‘Balkonjongetje’ buiten levensgevaar

Het 6-jarige jongetje dat door zijn ouders in pyjama vijftien uur op het balkon werd gezet, verkeert niet langer in levensgevaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Brussel dinsdag bekendgemaakt.

Het jongetje woonde in Sint-Joost-ten-Node en lag na de buitensporige straf een week lang in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn Franse moeder (31) en Belgische stiefvader (21) blijven nog minstens een maand in voorlopige hechtenis op verdenking van foltering van minderjarigen. Zowel het jongetje als zijn tweelingzusje vertoonden sporen van mishandeling.

De twee lijken volgens de politie niet in te zien dat ze hun kinderen verkeerd behandelen. De stiefvader zou hebben verklaard dat ‘Jezus het zo wil’. De ouders lichtten uiteindelijk wel zelf de hulpdiensten in. De man des huizes, die lid zou zijn van een Afrikaanse sekte, gaf toe zijn stiefzoon te hebben gestraft omdat die in de keuken op zoek was naar eten.